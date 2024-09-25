Гарант безопасности: Россия обновила условия для применения ядерного оружия

Posted 25 сентября, 19:17
Published 25 сентября, 19:17
Modified 25 сентября, 19:19
Updated 25 сентября, 19:19
На заседании Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, которое обычно проводится два раза в течение года, Владимир Путин заявил, что основной вопрос встречи — обновление «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания».
«Наряду с Военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно, использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — сказал президент РФ.
Одно из главных уточнений стало то, что Россия теперь вправе применять ядерное оружие при проявлении агрессии не только против самой РФ, но и её союзников. В особенности это касается Белоруссии и нападения на Минск. Далее заявили, что список союзных государств обновлён. Подробностей пока что нет.
Кроме того, подтверждённая информация о пересечении границы России средствами воздушно-космического нападения типа БПЛА, крылатых ракет, самолётов и т. д. становится ещё одной причиной, чтобы поставить вопрос о применении ядерного оружия. То же самое касается создание критической угрозы для суверенитета России с помощью любого оружия.
«В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — добавил президент Владимир Путин.
Ядерную триаду на заседании обозначили как гарантию безопасности РФ, её граждан и поддержку баланса сил в мире и сохранения паритета.
«Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. <…> Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям. <…> В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — закончил свою речь глава государства.