Гарант безопасности: Россия обновила условия для применения ядерного оружия

Одно из главных уточнений стало то, что Россия теперь вправе применять ядерное оружие при проявлении агрессии не только против самой РФ, но и её союзников. В особенности это касается Белоруссии и нападения на Минск. Далее заявили, что список союзных государств обновлён. Подробностей пока что нет.