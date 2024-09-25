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Posted 25 сентября, 19:17

Published 25 сентября, 19:17

Modified 25 сентября, 19:19

Updated 25 сентября, 19:19

Заседание Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

Гарант безопасности: Россия обновила условия для применения ядерного оружия

25 сентября 2024, 19:17
Фото: Официальный сайт Кремля
Заседание Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

Владимир Путин озвучил изменении в государственной политике ядерного сдерживания

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Новости Белгорода
Владимир Путин сообщил об обновлении условия для применения ядерного оружия, расширив право его применения и на случай агрессии против союзников, а также подтвердил право прибегнуть к нему при создании критической угрозы. Президент отметил важность использования ядерных сил для защиты суверенитета.

На заседании Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, которое обычно проводится два раза в течение года, Владимир Путин заявил, что основной вопрос встречи — обновление «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания».

«Наряду с Военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно, использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — сказал президент РФ.

Одно из главных уточнений стало то, что Россия теперь вправе применять ядерное оружие при проявлении агрессии не только против самой РФ, но и её союзников. В особенности это касается Белоруссии и нападения на Минск. Далее заявили, что список союзных государств обновлён. Подробностей пока что нет.

Кроме того, подтверждённая информация о пересечении границы России средствами воздушно-космического нападения типа БПЛА, крылатых ракет, самолётов и т. д. становится ещё одной причиной, чтобы поставить вопрос о применении ядерного оружия. То же самое касается создание критической угрозы для суверенитета России с помощью любого оружия.

«В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — добавил президент Владимир Путин.

Ядерную триаду на заседании обозначили как гарантию безопасности РФ, её граждан и поддержку баланса сил в мире и сохранения паритета.

«Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. <…> Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям. <…> В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — закончил свою речь глава государства.
Видео: Официальный сайт Кремля. Заседание Постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию
Лавров делает заявления о неизбежной ядерной войне: что происходит?
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