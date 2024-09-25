Данные проекта «Чистое небо» показали, насколько улучшилась экология городов России

Posted 25 сентября, 07:30
Published 25 сентября, 07:30
Modified 25 сентября, 07:30
Updated 25 сентября, 07:30
Согласно рейтингу, такие города, как Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Чебоксары и даже Норильск, который ранее занимал первую строчку в экологическом антирейтинге, демонстрируют сравнительно низкие уровни загрязнения. По данным проекта «Чистое небо», параметры загрязнения в этих населенных пунктах не превышают 3 единиц на кубометр, пишет newizv.ru.
В то же время в конце рейтинга оказались Барнаул, Калининград и Кемерово, где уровень загрязнения достигает 35–38 единиц на кубометр. Эти города остаются экологически проблемными, что подтверждают как данные государственных служб, так и независимые измерения.
В частности, в Кемерове наблюдается продолжающийся рост выбросов вредных веществ, и местные власти пока не нашли эффективных решений для улучшения данной ситуации.
Иной пример — Норильск, который раньше считался одним из самых загрязненных городов мира. Благодаря «Серной программе», осуществляемой компанией «Норникель», экологическая ситуация в этом населенном пункте значительно улучшилась. В настоящее время уровень загрязнения воздуха в Норильске составляет три единицы на кубический метр.
Скептики усомнились в достоверности такой информации, однако проект «Чистое небо» подтвердил, что измерения проводились с помощью датчиков, установленных в центральной части города, где ранее отмечались серьезные проблемы с качеством воздуха.
В ежегодном обзоре состояния и загрязнения окружающей среды, подготовленном Росгидрометом, сообщается, что Норильск исключен из списка самых загрязненных городов, так как уровень загрязнения атмосферного воздуха теперь соответствует значению ИЗА>7.
Как указано в документе, выбросы от стационарных источников и выбросы диоксида серы снизились на 140 тысяч тонн (8%) по сравнению с 2022 годом.
«Серная программа» является частью федеральной инициативы «Чистый воздух».
По данным Минприроды, за 2023 год общий объем выбросов опасных загрязнителей в 12 городах-участниках сократился на 13,3%, при этом наибольшие успехи были достигнуты в Новокузнецке, Челябинске, Череповце, Медногорске и Красноярске.