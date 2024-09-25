Белгородская область попала в топ-5 в ЦФО по выручке крупных и средних предприятий

Posted 25 сентября, 14:57
Published 25 сентября, 14:57
Modified 25 сентября, 14:59
Updated 25 сентября, 14:59
В Белгородской области в первой половине 2024 года выручка крупных и средних предприятий составила 1,3 трлн рублей, что на 18,9% больше, чем в 2023 году.
По росту среди регионов Черноземья регион смог опередить только Тамбовскую область, где за год выручка выросла на 17,4%. В Воронежской области этот показатель увеличился на 22%, в Курской — на 22,8%, а в Липецкой — на 22,9%.
Тем не менее по сумме выручки крупных и средних предприятий Белгородская область находится на четвёртом месте в ЦФО после Москвы, Подмосковья и Воронежской области.
Максимальный рост оборота бизнеса зафиксировали в Ненецком автономном округе — на 62,5%. Обеспечили такой прирост в основном нефтедобывающие предприятия. Единственным регионом, где было зафиксировано снижение выручки бизнеса, стала республика Тыва — на 0,7%.
Максимальный рост выручки произошёл у российских предприятий сферы культуры, спорта и развлечений, в частности, у организаторов лотерей, букмекерских контор и тотализаторов. Упали доходы у воздушного и речного грузового транспорта.