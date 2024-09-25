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Posted 25 сентября, 14:57

Published 25 сентября, 14:57

Modified 25 сентября, 14:59

Updated 25 сентября, 14:59

Выручку подсчитали эксперты из FinExpertiza

Белгородская область попала в топ-5 в ЦФО по выручке крупных и средних предприятий

25 сентября 2024, 14:57
Фото: Изображение Midjourney
Выручку подсчитали эксперты из FinExpertiza

Выручка крупных и средних предприятий в Белгородской области достигла 1,3 трлн

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Новости Белгорода
За первые шесть месяцев 2024 года выручка крупных и средних предприятий Белгородской области составила 1,3 трлн рублей. Это на 18,9% больше, чем в прошлом году, подсчитала аналитическая служба FinExpertiza.

В Белгородской области в первой половине 2024 года выручка крупных и средних предприятий составила 1,3 трлн рублей, что на 18,9% больше, чем в 2023 году.

По росту среди регионов Черноземья регион смог опередить только Тамбовскую область, где за год выручка выросла на 17,4%. В Воронежской области этот показатель увеличился на 22%, в Курской — на 22,8%, а в Липецкой — на 22,9%.

Тем не менее по сумме выручки крупных и средних предприятий Белгородская область находится на четвёртом месте в ЦФО после Москвы, Подмосковья и Воронежской области.

Максимальный рост оборота бизнеса зафиксировали в Ненецком автономном округе — на 62,5%. Обеспечили такой прирост в основном нефтедобывающие предприятия. Единственным регионом, где было зафиксировано снижение выручки бизнеса, стала республика Тыва — на 0,7%.

Максимальный рост выручки произошёл у российских предприятий сферы культуры, спорта и развлечений, в частности, у организаторов лотерей, букмекерских контор и тотализаторов. Упали доходы у воздушного и речного грузового транспорта.

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