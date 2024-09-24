Завод в Белгородской области поймали на сливе нечистот в природоохранную зону

Posted 24 сентября, 07:52
Published 24 сентября, 07:52
Modified 24 сентября, 08:02
Updated 24 сентября, 08:02
На поверхности воды в границах государственного природного заказника «Искусственные пруды арматурного завода в посёлке Ракитное» обнаружили маслянистую жидкость. Как установила прокуратура, её сливал АО «Ракитянский арматурный завод». При этом заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Также от Ракитянского арматурного завода разрыли траншею для трубопровода для сброса сточных вод. В результате был нарушен почвенно-растительный слой в другом заказнике — «Лесные полосы и парк по берегам прудов арматурного завода».
В отношении АО «Ракитянский арматурный завод» и его должностного лица заведены административные дела:
Виновным назначили штрафы, а в отношении руководителя внесли представление об устранении нарушений.