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Posted 24 сентября, 07:52

Published 24 сентября, 07:52

Modified 24 сентября, 08:02

Updated 24 сентября, 08:02

Завод в Белгородской области поймали на сливе нечистот в природоохранную зону

Завод в Белгородской области поймали на сливе нечистот в природоохранную зону

24 сентября 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о Ракитянском арматурном заводе. В одном природном заказнике на поверхности воды обнаружили маслянистую жидкость. На территории другого был нарушен почвенно-растительный слой из-за рытья траншеи, сообщили в прокуратуре.

На поверхности воды в границах государственного природного заказника «Искусственные пруды арматурного завода в посёлке Ракитное» обнаружили маслянистую жидкость. Как установила прокуратура, её сливал АО «Ракитянский арматурный завод». При этом заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Также от Ракитянского арматурного завода разрыли траншею для трубопровода для сброса сточных вод. В результате был нарушен почвенно-растительный слой в другом заказнике — «Лесные полосы и парк по берегам прудов арматурного завода».

В отношении АО «Ракитянский арматурный завод» и его должностного лица заведены административные дела:

  • по статье 7.6 («Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий»),
  • части 4 статьи 8.13 («Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение»),
  • статье 8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).

Виновным назначили штрафы, а в отношении руководителя внесли представление об устранении нарушений.

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