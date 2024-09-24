За деньги — да, по ОМС — нет: белгородцы возмущены отношением к пациентам в больницах

Posted 24 сентября, 13:20
Published 24 сентября, 13:20
Modified 24 сентября, 13:20
Updated 24 сентября, 13:20
Белгородцы возмутились отношением в больницах к пациентам, которые приходят лечиться по полису ОМС. По их словам, относятся сотрудники медучреждений к ним, «как к бомжам».
Одна из местных жительниц пришла на процедуру УЗИ в Дубовскую поликлинику. По завершении женщина попросила у врача салфетку, чтобы вытереть остатки геля, но ей якобы ответили, что они предусмотрены только для «платных» пациентов. Тем же, кто пришёл по страховке, подобные удобства не светят.
«Государство не выделяет денег поликлиникам даже на салфетки? Что вообще происходит? Так и вынуждают людей идти в платные клиники, что мы и делаем всегда. Так как отношение в государственной просто ужасное. Только не у всех людей есть возможность проводить обследования за деньги. И не малые, тем более в такое сложное для нас всех время», — пожаловалась женщина в соцсетях.
Обеспечение пациентов индивидуальными комплектами белья, средствами личной гигиены, пелёнками, салфетками, бахилами входит в услуги по системе ОМС, заметил глава регионального минздрава Андрей Иконников. То есть невыдача является прямым нарушением п. 1.2 СанПиНа. Главный врач ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» Олег Замулин пообещал провести служебное расследование.
К недовольной пациентке подключились и другие пользователи. Проблема оказалась достаточно распространённой.
Например, в июле уже другая жительница проходила обследования в ковидном госпитале села Терновка. На УЗИ брюшной полости одноразовую простынь дали без проблем, а вот на УЗИ сердца сказали стелить своё полотенце.
«А как потом им вытираться? Постирать банное полотенце больному не так просто. Передо мной был на процедуре лежачий больной, было крайне неприятно ложиться на голую, необработанную кушетку. Я так поняла, простыни одноразовые есть, но дадут или нет, зависит от доктора», — предположила женщина.
Администрация городской больницы № 2 почему-то ответила ей, что одноразовые простыни не предназначены для «обработки кожи после использования ультразвукового геля». Как это относится к претензии — не очень понятно.
Недавно белгородцы рассказали, что в Тавровской амбулатории якобы проводится забор крови без перчаток. Пообещали также провести служебное расследование.