За деньги — да, по ОМС — нет: белгородцы возмущены отношением к пациентам в больницах

Одна из местных жительниц пришла на процедуру УЗИ в Дубовскую поликлинику. По завершении женщина попросила у врача салфетку, чтобы вытереть остатки геля, но ей якобы ответили, что они предусмотрены только для «платных» пациентов. Тем же, кто пришёл по страховке, подобные удобства не светят.