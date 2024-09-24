«В период мобилизации или военного времени»: Госдума рассказала о важных изменениях

Депутаты Государственной Думы приняли в втором и третьем чтениях закон, который позволяет обвиняемым на этапе судебного производства заключать контракты в период мобилизации или военного времени. В рамках действующего законодательства они не могут это сделать, пока их дела находятся в суде.