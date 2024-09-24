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Posted 24 сентября, 11:49

Published 24 сентября, 11:49

Modified 24 сентября, 11:51

Updated 24 сентября, 11:51

Госдума уточнила условия для обвиняемых и подсудимых, если те решат уйти на службу

«В период мобилизации или военного времени»: Госдума рассказала о важных изменениях

24 сентября 2024, 11:49
Фото: 1MI
Госдума уточнила условия для обвиняемых и подсудимых, если те решат уйти на службу

Подсудимые смогут подписать контракт о прохождении службы

Сюжет
Уголовное дело
Депутаты Государственной Думы приняли закон, разрешающий заключать обвиняемым контракты во время мобилизации или военного времени. Ранее они не могли этого делать, пока их дела находились в суде. Кроме того, подсудимых могут освободить от уголовной ответственности.

Депутаты Государственной Думы приняли в втором и третьем чтениях закон, который позволяет обвиняемым на этапе судебного производства заключать контракты в период мобилизации или военного времени. В рамках действующего законодательства они не могут это сделать, пока их дела находятся в суде.

Также был принят сопутствующий закон, который позволяет освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту. На время прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения отменена.

Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые смогут после получения государственной награды или увольнения с военной службы. Это может произойти по достижению определённого возраста, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Уголовное дело#Госдума#Суд#Россия#Законодательство#Военная служба#Контракт#Спецоперация#Мобилизация#СВО
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