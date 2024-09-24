«В период мобилизации или военного времени»: Госдума рассказала о важных изменениях

Posted 24 сентября, 11:49
Published 24 сентября, 11:49
Modified 24 сентября, 11:51
Updated 24 сентября, 11:51
Депутаты Государственной Думы приняли в втором и третьем чтениях закон, который позволяет обвиняемым на этапе судебного производства заключать контракты в период мобилизации или военного времени. В рамках действующего законодательства они не могут это сделать, пока их дела находятся в суде.
Также был принят сопутствующий закон, который позволяет освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту. На время прохождения военной службы производство по уголовным делам в отношении таких лиц будет приостановлено, а мера пресечения отменена.
Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые смогут после получения государственной награды или увольнения с военной службы. Это может произойти по достижению определённого возраста, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени.