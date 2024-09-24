«В домах — дыры от снарядов»: белгородка рассказала о жизни приграничного села

Posted 24 сентября, 11:56
Published 24 сентября, 11:56
Modified 25 сентября, 07:38
Updated 25 сентября, 07:38
Жить в Ясных Зорях непросто. ВСУ атакуют дронами инфраструктурные объекты. Восстанавливать их из-за угрозы новых обстрелов и атак оперативно не удаётся. Что сказывается на условиях для жизни.
Среди прочих проблем добавилась ещё и связь. На возвышенностях ещё можно что-то поймать. Вышку «разбомбили ещё в 23-м году». Есть не самое стабильное подключение к интернету. В школах, куда ходят местные дети, объявили дистант, поэтому люди также выезжают из населённого пункта. Чтобы дети могли учиться. Елена месяц назад вместе со своим ребёнком тоже уехала в Белгород по этой причине. Недавно они вернулись домой.
Также она отметила, что в Ясных Зорях много повреждённых или разрушенных домов, с которыми также пока ничего не сделали, хотя в какой-то период всё же приезжали для замеров и составления актов. Потом — ничего. Три подрядчика, по её словам, отказались от работ.
Также половина жителей населённого пункта выехала за его пределы и снимает квартиры в других местах, в основном — в Белгороде. В срочном порядке искали арендодателей за один-два часа, чтобы не остаться на улице, или ехали к родственникам. По большей части выехали семьи с маленькими детьми:
«Где-то нет окон, где-то повреждены балконы, где-то вообще стены пробиты снарядом. У нас не только же беспилотники там летают. А получается, что даже тяжёлая артиллерия до нас добивает. В августе были сильные обстрелы в посёлке. Люди, конечно, терпели-терпели, но когда в дома начало лететь, они повыезжали. Но дело в том, что процентов 50 посёлка выехало. Остальные живут здесь, в основном пенсионеры. Люди незащищённые».
16 сентября Елена приехала в Ясные Зори и прошлась по посёлку. В выходные снова приезжали люди для составления актов, однако до сих пор она «даже не услышала звука молотка». В основном сейчас те подрядчики, которые приезжали, выдали собственникам домов стройматериалы для самостоятельных работ по восстановлению. Сами строители к работе не приступали.
«А у нас там есть несколько домов, у которых с третьего по первой этаж зияет дыра. Допустим, сейчас отопительный сезон начнётся — в этих многоэтажках просто будет рвать отопление. И контуры. Что могли, то закрыли нам обыкновенной мешковиной. Сегодня прошлась по посёлку, в администрации я не вижу никого на работе. Может быть, они на обед ушли, не знаю. Да и даже в администрации не закрывают контур. Осталась огромная дыра от танкового снаряда», — рассказала Елена журналистке Бел.Ру.
Женщина периодически следит за тем, как и где проходит восстановление жилища. В населённых пунктах, где обстановка в разы нестабильнее, утверждает она, проводят замеры, строят новые дома и чинят старые.
Врачебный пункт в посёлке не работает с момента прилёта, аптека закрыта. По словам местной жительницы, медики уехали после атаки дрона «Баба Яга», повредившего здание амбулатории. По её предположению, врачей направили в ближайшие населённые пункты, включая Октябрьское и Стрелецкое, в которые приходится ездить людям или просить кого-то отвезти их туда. Однако не все могут себе это позволить. Лекарства также покупают и привозят те, кто может выехать или приехать из города:
«Но это ещё, понимаете, если у пенсионера есть машина или он в состоянии дойти до остановки наверх, сесть на маршрутку и поехать, просидеть в очереди в Октябрьском или в Стрелецком. Аптеки нет. Есть семьи с детьми здесь. А это опасная дорога. Люди боятся ехать на машине. Всё-таки бывает и такое, что БПЛА атакуют машины. Бабушки-пенсионерки, дедушки-пенсионеры, сердечники. В основном, у них гипертония. Купить лекарства негде. Даже простой анальгин. Не говоря уже о чём-то таком, более серьёзном. Это бедствие. Скорая в Ясные Зори не выезжает, сколько ни звони».
И называют одну причину — нестабильная оперативная обстановка, запрещено.
Из-за отсутствия возможности получить хоть какую-либо медицинскую помощь или лекарство люди также не могут вернуться обратно. Елена считает, что местное кладбище скоро начнёт разрастаться не из-за обстрелов, а из-за самых простых заболеваний.
«Доходило до такого маразма, что раненого человека на попутках везли в Октябрьскую больницу. Это же вообще нонсенс», — вспоминает она.
По словам женщины, когда она вернулась в посёлок, сравнила, как ощущается обстановка в Ясных Зорях и в Белгороде. В Белгороде оказалось сложнее:
«Белгород, тем не менее, после обстрелов поднимается, и службы работают все. А тут, если обстрел, то всё. Ничего. Как с июня начали обстреливать село — ещё никому ничего не починили и не поставили».
Несколько дней назад в селе Ровенёк возник крупный пожар. Елена рассказала, что никто не хотел приезжать, пока жители не позвонили в ГУ МЧС в Москву. После того, как огонь потушили, он снова возникал ещё два раза. Причина возгорания на данный момент всё ещё неизвестна.
На помощь также приезжали жители Ясных Зорь с главой яснозоренской администрации Дмитрием Панковым и жителями Бочковки.
До этого пожар возник и в Ясных Зорях. Его также своими силами тушили сами белгородцы. Посёлок зарос травой и покрылся бурьянами. Также он и сам по себе довольно сильно покрыт растительностью:
«Вот сейчас пожары, да, сухо. У нас село заросло таким бурьяном, где-то как-то искра — и всё. Поселок весь зелёный, он сгорит. Просто сгорит. Никому ничего не нужно».
Когда начинались пожары, звонившие для вызова помощи говорят о том, что им отвечали, мол, по внутреннему распоряжению выехать не могут. Причина — «сложная оперативная обстановка».
«Могли сгореть люди. Не говоря уже о том, что там дома могли бы сгореть. Хорошо, что с ближайших сёл приехали. Панков — он простой глава администрации. У него нет власти ни над пожарниками, ни над врачами, ни над кем», — делится женщина в разговоре с журналисткой.
Сейчас в Ясных Зорях есть вода, однако не у всех. Основная причина проблем с подачей воды и маленьким давлением — большой прорыв:
«Водоканал ехать и чинить не хочет. Но деньги берёт хорошие по тарифу — почти 28 рублей. А некоторые всё же сидят без воды! Там просто течёт река. И работает один насос. Сейчас, если вернутся жители и начнут пользоваться водой, воды не хватит. Просто воды не станет. Потом у нас стоит мини-котельная. Что стоит по ней ударить? Ударят — часть посёлка, где многоэтажки, останется без отопления».
Ранее на одном из оперсовещаний правительства Белгородской области, объявили, что для жителей белгородского приграничья заготовят буржуйки на случай ЧП. Жители посёлка Ясные Зори задались вопросом — что с ними делать?
В повреждённых домах они мало чем помогут, т. к. тепло будет выходить. Однако это не самая главная проблема. Вопрос стоит в их установке и запасе дров. Чтобы поставить буржуйку и в доме, и в квартире, необходимо оборудовать для неё дымоотвод или дымоход.
«У меня нет печки, у меня, скажем, двухконтурный котёл. Чтобы поставить буржуйку, я должна просверлить в стене дыру, поставить поддон и поднять вверх эту трубу, чтобы тяга была. В квартире то же самое нужно будет сделать. Дрова возить сюда не будут, потому что у нас „сложная оперативная обстановка“. И что со всем этим делать?», — задаёт вопрос Елена.
Белгородка уточнила, что самостоятельно жители не смогут запасти дрова по большей части не из-за того, что этим некому заняться, а потому, что в местные леса ходить запрещено.
Елена вернулась в Ясные Зори недавно. Как сама говорит, там сейчас тихо. Остальные местные жители рассказали, что и во время её отсутствия было спокойно:
«Можно работать, можно устранять аварии. Мне кажется, сейчас в Белгороде намного опаснее. Я скажу честно — не вижу здесь никакой напряжённой обстановки. Сегодня только иногда наши [ВС РФ — прим. ред.] там что-то постреливают и где-то далеко гудит граница. А так тихо, спокойно. РЭБы поставили. У нас не закрытый посёлок, ходят маршрутки. Но на устранение аварий никто выехать не хочет».
Женщина уверяет, что тяжёлая ситуация у жителей сложилась не из-за «напряжённой обстановки», а из-за того, что «ничего абсолютно не предпринимается».
По словам Елены, глава Белгородского района Анна Куташова, когда с ней связались во время пожара, заявила, что сейчас они усиливают пожарную дружину, а МЧС не сможет приехать из-за той же обстановки.
«То есть нам, людям, надо погибать из-за того, что „сложная напряжённая обстановка“? Службы, которые обязаны спасать людей, — из-за них могли погибнуть. Из-за того, что они не приехали», — высказала свою жалобу жительница Ясных Зорь.
Во время одного из массированных обстрелов местные жители, который был несколько месяцев назад, выезжали из посёлка «на чём могли». Позже они узнали, что тогда их всех эвакуировали на автобусах. Однако, как говорят люди, подобного не было, потому что все покидали дома своим ходом. Также глава администрации, Дмитрий Панков, на личной машине вывозил инвалидов и пенсионеров.
На данный момент глава яснозоренского поселения находится в больнице. У мужчины множественные осколочные ранения. Он и ещё 12 человек пострадали 22 сентября при обстреле ВСУ села Черемошное в Белгородском районе.
«Надо понимать, что идёт СВО и каждый должен быть готов отдать часть своего времени и, может, здоровья для общей победы. Поэтому здесь не нужно отчаиваться — надо выздоравливать и идти вперёд. Для меня Ясные Зори — это некий смысл жизни сейчас. Все друг другу помогают, мы как большая семья», — заявил он после операции журналистам.
Дмитрия Панкова Елена назвала довольно интересным человеком и поделилась, что относится к нему с уважением. Также белгородка отметила, что выше головы их глава прыгнуть не может — везде ему отвечают точь-в-точь как его «подопечным».
«Он молодец. За беспилотниками гоняется, пожары тушит вместе с людьми. Можно сказать — герой. Но у него не получается навести порядок именно в хозяйственном отношении. Может распорядиться Кутошова, но почему-то ей мы вообще не интересны. Только одни обещания», — высказала своё мнение жительница посёлка Ясные Зори.
Свой рассказ Елена закончила, поделившись радостью:
«Я наконец-то вернулась домой. Меня это безумно радует».