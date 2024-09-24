«В домах — дыры от снарядов»: белгородка рассказала о жизни приграничного села

Т

а м просто течёт река. И работает один насос. Сейчас, если вернутся жители

и начнут пользоваться водой, воды не хватит.

Просто воды не станет.

Потом у нас стоит мини-котельная. Что стоит по ней ударить? Ударят

— часть посёлка, где многоэтажки, останется без отопления».