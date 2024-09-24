В Белгороде наложили арест на имущество в 28 млн фигуранта дела о получении взятки

Posted 24 сентября 2024, 08:52
Published 24 сентября 2024, 08:52
Modified 24 сентября 2024, 08:54
Updated 24 сентября 2024, 08:54
По версии следствия, с февраля 2023 года по июль 2024 года заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Белгород» получил от гендиректора подрядной организации крупную взятку. Сумма достигла 14 млн 600 тыс. рублей, хотя ранее стороны сошлись на 27 млн 500 тыс. рублей.
Взамен фигурант должен был посодействовать в беспрепятственном принятии выполненных строительно-монтажных работ для нужд компании, в подписании актов и справок, а также в ускорении процедуры их оплаты.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере» — до 15 лет лишения свободы). Во время предварительного расследования фигурант признал вину и начал сотрудничать со следствием.
Фигурант остаётся под домашним арестом. На его имущество на общую сумму свыше 28 млн рублей наложили арест.
Преступление помогли раскрыть и сотрудники регионального УФСБ.
Материалы дела вскоре отправят в суд на рассмотрение.
О задержании замдиректора белгородского «Газпрома» стало известно летом этого года. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.