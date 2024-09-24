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Posted 24 сентября, 14:49

Published 24 сентября, 14:49

Modified 24 сентября, 14:49

Updated 24 сентября, 14:49

Белгородцам нужно самим укреплять окна детсадов?

Укреплять окна детсадов в Белгороде должны родители, а не наёмные рабочие?

24 сентября 2024, 14:49
Фото: 1MI
Белгородцам нужно самим укреплять окна детсадов?

Белгородцам объяснили, почему окна детсадов укрепляют они, а не рабочие

Сюжет
Дети
В мэрии Белгорода жительнице попытались объяснить, почему именно родители должны укреплять окна детских садов мешками с песком, а не приглашённые для этого рабочие.

Одна из жительниц Белгорода поинтересовалась, почему в укреплении окон в детском саду участвуют сами родители. По словам женщины, им приходится самостоятельно поднимать тяжёлые мешки с песком на окна.

«Сколько вам нужно времени, чтобы нашлись мешки и рабочие, подскажите, пожалуйста. Понятное дело, что безопасность детей, но бюджет на что? Для кого?» — поинтересовалась женщина.

Девушке ответили сотрудники городской администрации. Однако там непосредственно на сам вопрос белгородки ответ не дали, а просто объяснили ситуацию.

«Руководителем МБДОУ № 33 рассматривается вопрос об увеличении количества мест в укрытиях для удовлетворения возросшей потребности родителей (законных представителей) в местах в дежурных группах. Вариантом решения может стать изоляция оконных проёмов мешками с песком в спальных помещениях группы № 1. Для выполнения работ имеются запасы песка и деревянные поддоны. Мешки для песка будут приобретены МБДОУ № 33 самостоятельно. Для завершения работ организуется группа родителей, которая может оказать физическую помощь в обустройстве дополнительной защитной конструкции. Сбор средств с родителей (законных представителей) на данную инициативу не требуется», — отметили в мэрии.
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Мешки с песком
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