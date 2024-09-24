Укреплять окна детсадов в Белгороде должны родители, а не наёмные рабочие?

Posted 24 сентября, 14:49
Published 24 сентября, 14:49
Modified 24 сентября, 14:49
Updated 24 сентября, 14:49
Одна из жительниц Белгорода поинтересовалась, почему в укреплении окон в детском саду участвуют сами родители. По словам женщины, им приходится самостоятельно поднимать тяжёлые мешки с песком на окна.
«Сколько вам нужно времени, чтобы нашлись мешки и рабочие, подскажите, пожалуйста. Понятное дело, что безопасность детей, но бюджет на что? Для кого?» — поинтересовалась женщина.
Девушке ответили сотрудники городской администрации. Однако там непосредственно на сам вопрос белгородки ответ не дали, а просто объяснили ситуацию.
«Руководителем МБДОУ № 33 рассматривается вопрос об увеличении количества мест в укрытиях для удовлетворения возросшей потребности родителей (законных представителей) в местах в дежурных группах. Вариантом решения может стать изоляция оконных проёмов мешками с песком в спальных помещениях группы № 1. Для выполнения работ имеются запасы песка и деревянные поддоны. Мешки для песка будут приобретены МБДОУ № 33 самостоятельно. Для завершения работ организуется группа родителей, которая может оказать физическую помощь в обустройстве дополнительной защитной конструкции. Сбор средств с родителей (законных представителей) на данную инициативу не требуется», — отметили в мэрии.