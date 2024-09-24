Староосколец Тигран оказался самым крупным львом за всю историю зоопарка Калининграда

Posted 24 сентября, 17:09
Published 24 сентября, 17:09
Modified 24 сентября, 17:09
Updated 24 сентября, 17:09
Трёхметровый лев Тигран поселился в калининградском зоопарке. Недавно он переехал туда из зоопарка Старого Оскола и стал самым крупным львом в истории учреждения. Как отметила пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова, он «мужчина в самом расцвете сил».
Трёхметровый самец весит сильно за 200 килограмм, ближе к 300. Для него в зоопарке специально обустроили новый вольер, объединив два старых. Получился почти гектар.
Котёнком Тигран жил у уличных фотографов, но его изъяли. Африканец на шесть лет поселился в частном парке, когда в дело вмешались зоозащитники. Льва передали в зоопарк Старого Оскола. Там уже есть несколько львов, поэтому Тиграна решили передать калининградским коллегам, в один из трёх исторических зоопарков России.
Тигран испытал сильный стресс при переезде, сейчас бригада ветврачей заканчивает его полный осмотр. Поселят самца с самочкой Леей.