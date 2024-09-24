Староосколец Тигран оказался самым крупным львом за всю историю зоопарка Калининграда

Котёнком Тигран жил у уличных фотографов, но его изъяли. Африканец на шесть лет поселился в частном парке, когда в дело вмешались зоозащитники. Льва передали в зоопарк Старого Оскола. Там уже есть несколько львов, поэтому Тиграна решили передать калининградским коллегам, в один из трёх исторических зоопарков России.