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Posted 24 сентября, 17:09

Published 24 сентября, 17:09

Modified 24 сентября, 17:09

Updated 24 сентября, 17:09

Старооскольский лев Тигран недавно переехал в Калининград

Староосколец Тигран оказался самым крупным львом за всю историю зоопарка Калининграда

24 сентября 2024, 17:09
Фото: страница Старооскольского зоопарка
Старооскольский лев Тигран недавно переехал в Калининград

Трёхметровый лев Тигран переехал из Старого Оскола в Калининград

Сюжет
Зоопарк
В калининградском зоопарке появился новый обитатель — самый крупный лев за всю историю учреждения. Трёхметровый самец по кличке Тигран приехал в Калининград из зоопарка Старого Оскола, сообщает ТАСС.

Трёхметровый лев Тигран поселился в калининградском зоопарке. Недавно он переехал туда из зоопарка Старого Оскола и стал самым крупным львом в истории учреждения. Как отметила пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова, он «мужчина в самом расцвете сил».

Трёхметровый самец весит сильно за 200 килограмм, ближе к 300. Для него в зоопарке специально обустроили новый вольер, объединив два старых. Получился почти гектар.

Котёнком Тигран жил у уличных фотографов, но его изъяли. Африканец на шесть лет поселился в частном парке, когда в дело вмешались зоозащитники. Льва передали в зоопарк Старого Оскола. Там уже есть несколько львов, поэтому Тиграна решили передать калининградским коллегам, в один из трёх исторических зоопарков России.

Тигран испытал сильный стресс при переезде, сейчас бригада ветврачей заканчивает его полный осмотр. Поселят самца с самочкой Леей.

Старооскольский лев Тигран переехал в Калининградский зоопарк
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