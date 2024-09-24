Станислав Николаев подарил список чудотворной иконы Костромскому монастырю

Posted 24 сентября, 15:39
Published 24 сентября, 15:39
Modified 24 сентября, 15:39
Updated 24 сентября, 15:39
Икону написали в XVIII веке. Переданный епархии список — это точная копия святыни с такими же параметрами и особенностями иконографии.
Главные лица церемонии — митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт и глава компании «Трансстрой» Станислав Николаев. Предприниматель занимается меценатством и благотворительной деятельностью, пишет newsnn.ru.
Отметим, что подаренный Станиславом Николаевым монастырю образ является четвертым из известных в настоящее время копий этой иконы и вторым списком таких же размеров, как у оригинала.
Образ находится в Свято-Троицкой Ипатьевской обители. Однако не исключено, что в перспективе его перенесут в Песочное — в село Костромского района, где ранее находилась сама святыня.
Уроженец Донецка Станислав Юрьевич Николаев (1951 года рождения) отслужил в армии. Первым местом его работы стало предприятие «Шатлыкгазстрой» в Туркменистане, где он был руководителем одного из направлений. Уже через несколько лет он стал заместителем руководителя предприятия «Туркменнефтегазстрой». У Николаева два высших образования.
В восьмидесятых годах Станислав Юрьевич переехал в Москву. В столице он занялся предпринимательской деятельностью и поставил на ноги одно из самых крупных отечественных машиностроительных предприятий. Предприниматель является меценатом. Он ищет религиозные и исторические артефакты и дарит их музеям. Например, посетители храма Василия Блаженного сегодня могут увидеть икону «Господь Вседержитель». Эта святыня была утеряна в 1920-х годах. Предпринимателю удалось разыскать ее и передать ее Покровскому собору. Это было в 2019 году.
Еще один интересный артефакт появился и в Доме-музее великой княгини Елисаветы Феодоровны, расположенном в Марфо-Мариинской обители в Москве. В 2022 году музею были переданы письма великого князя Сергея Александровича, а с апреля прошлого года в Историческом музее появилась уменьшенная копия иконы XIV века «Спас Ярое око». Это событие можно назвать значимым вкладом в сохранение культурного наследия России.