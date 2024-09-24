Станислав Николаев подарил список чудотворной иконы Костромскому монастырю

В восьмидесятых годах Станислав Юрьевич переехал в Москву. В столице он занялся предпринимательской деятельностью и поставил на ноги одно из самых крупных отечественных машиностроительных предприятий. Предприниматель является меценатом. Он ищет религиозные и исторические артефакты и дарит их музеям. Например, посетители храма Василия Блаженного сегодня могут увидеть икону «Господь Вседержитель». Эта святыня была утеряна в 1920-х годах. Предпринимателю удалось разыскать ее и передать ее Покровскому собору. Это было в 2019 году.