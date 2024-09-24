Полёт к мечте: белгородка претендует на звание самой красивой стюардессы России

Posted 24 сентября, 16:02
Published 24 сентября, 16:02
Modified 24 сентября, 16:02
Updated 24 сентября, 16:02
Девушка из Валуек, 27-летняя Виктория Прокопенко, прошла в финал конкурса красоты «Топ стюардесс 10». Она прошла большой путь, первый кастинг состоялся больше восьми месяцев назад.
Девушка окончила педколледж, а затем и НИУ «БелГУ», но влюбилась в небо и решила стать бортпроводницей. В интервью она рассказала, что попробовала себя в земных профессиях и поняла — её место в небе российской авиации.
Виктория 23 октября поборется с другими 35 участницами за корону главного авиационного, профессионального и второго по популярности среди всех конкурсов красоты в России.
За всё время «Топ стюардесс-2024» было подано 2586 заявок. Кастинг проходил в семи городах России и только 75 дошли до полуфинала.