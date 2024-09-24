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Posted 24 сентября, 16:02

Published 24 сентября, 16:02

Modified 24 сентября, 16:02

Updated 24 сентября, 16:02

Виктория Прокопенко

Полёт к мечте: белгородка претендует на звание самой красивой стюардессы России

24 сентября 2024, 16:02
Фото: группа «Топ стюардесс» в ВК
Виктория Прокопенко

Белгородка прошла в финал конкурса красоты «Топ стюардесс»

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Конкурс
Профессиональный конкурс «Топ стюардесс» ежегодно собирает самых очаровательных бортпроводниц со всей страны. В этом году в числе претенденток на корону оказалась Виктория Прокопенко, девушка из Валуек. Всего было подано более двух с половиной тысяч заявок, но только 35 красавиц пошли в финал.

Девушка из Валуек, 27-летняя Виктория Прокопенко, прошла в финал конкурса красоты «Топ стюардесс 10». Она прошла большой путь, первый кастинг состоялся больше восьми месяцев назад.

Девушка окончила педколледж, а затем и НИУ «БелГУ», но влюбилась в небо и решила стать бортпроводницей. В интервью она рассказала, что попробовала себя в земных профессиях и поняла — её место в небе российской авиации.

Виктория 23 октября поборется с другими 35 участницами за корону главного авиационного, профессионального и второго по популярности среди всех конкурсов красоты в России.

За всё время «Топ стюардесс-2024» было подано 2586 заявок. Кастинг проходил в семи городах России и только 75 дошли до полуфинала.

«Моё место в небе»: белгородка стала полуфиналисткой конкурса красоты среди стюардесс
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