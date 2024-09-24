Полёт к мечте: белгородка претендует на звание самой красивой стюардессы России

Белгородка прошла в финал конкурса красоты «Топ стюардесс»

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Профессиональный конкурс «Топ стюардесс» ежегодно собирает самых очаровательных бортпроводниц со всей страны. В этом году в числе претенденток на корону оказалась Виктория Прокопенко, девушка из Валуек. Всего было подано более двух с половиной тысяч заявок, но только 35 красавиц пошли в финал.