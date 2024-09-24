По Белгородской области выпустили 128 снарядов и 35 БПЛА. Что известно о разрушениях?

Кроме того, в результате обстрела погибли трое мирных жителей, в том числе 15-летняя девочка-подросток. Ещё четыре человека пострадали: за жизни двоих взрослых борются врачи, двоих детей могут сегодня отправить на дальнейшее лечение в Москву в РДКБ.