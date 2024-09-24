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Posted 24 сентября, 09:02

Published 24 сентября, 09:02

Modified 24 сентября, 09:02

Updated 24 сентября, 09:02

ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

По Белгородской области выпустили 128 снарядов и 35 БПЛА. Что известно о разрушениях?

24 сентября 2024, 09:02
Фото: 1MI
ВСУ за сутки атаковали восемь районов Белгородской области

ВСУ атаковали за сутки восемь районов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Последствий нет в четырёх муниципалитетах. В остальных есть разрушения в домах, повреждён транспорт. Один из беспилотников взорвался прямо на детской площадке. Подробности сообщили в региональном оперштабе.

ВСУ 23 сентября ударили по восьми районам Белгородской области. Всего по приграничному региону за сутки выпущено 128 боеприпасов и 35 беспилотников, 10 из которых сбили.

В Шебекинском горокруге разрушения после обстрелов и атак БПЛА выявили в двух многоквартирных и четырёх частных домах, производственном здании. Повреждены две машины, газовая труба и ЛЭП. Один из беспилотников взорвался на детской площадке — повреждено игровое оборудование.

В Белгородском районе под удар попали частный дом, надворная постройка, автомобиль. Ещё одна машина полностью сгорела.

Соцобъект, котельная и инфраструктурный объект связи повреждены в Краснояружском районе после атак беспилотников. Комбайн пострадал в Грайворонском горокруге.

Также атакам подверглись Валуйский и Яковлевский горокруга, Волоконовский и Ракитянский районы. Последствий на земле нет.

Кроме того, в результате обстрела погибли трое мирных жителей, в том числе 15-летняя девочка-подросток. Ещё четыре человека пострадали: за жизни двоих взрослых борются врачи, двоих детей могут сегодня отправить на дальнейшее лечение в Москву в РДКБ.

Пока за жизни взрослых белгородцев борются врачи, детей хотят отправить в Москву
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