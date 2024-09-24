По Белгородской области выпустили 128 снарядов и 35 БПЛА. Что известно о разрушениях?

Posted 24 сентября, 09:02
Published 24 сентября, 09:02
Modified 24 сентября, 09:02
Updated 24 сентября, 09:02
ВСУ 23 сентября ударили по восьми районам Белгородской области. Всего по приграничному региону за сутки выпущено 128 боеприпасов и 35 беспилотников, 10 из которых сбили.
В Шебекинском горокруге разрушения после обстрелов и атак БПЛА выявили в двух многоквартирных и четырёх частных домах, производственном здании. Повреждены две машины, газовая труба и ЛЭП. Один из беспилотников взорвался на детской площадке — повреждено игровое оборудование.
В Белгородском районе под удар попали частный дом, надворная постройка, автомобиль. Ещё одна машина полностью сгорела.
Соцобъект, котельная и инфраструктурный объект связи повреждены в Краснояружском районе после атак беспилотников. Комбайн пострадал в Грайворонском горокруге.
Также атакам подверглись Валуйский и Яковлевский горокруга, Волоконовский и Ракитянский районы. Последствий на земле нет.
Кроме того, в результате обстрела погибли трое мирных жителей, в том числе 15-летняя девочка-подросток. Ещё четыре человека пострадали: за жизни двоих взрослых борются врачи, двоих детей могут сегодня отправить на дальнейшее лечение в Москву в РДКБ.