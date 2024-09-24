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Posted 24 сентября, 13:57

Published 24 сентября, 13:57

Modified 24 сентября, 13:59

Updated 24 сентября, 13:59

«Яблоки Стива Джобса» судятся с налоговой из-за директора

Налоговая подала в суд на «Яблоки Стива Джобса»: что вообще происходит?

24 сентября 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney

«Яблоки Стива Джобса» судятся с налоговой из-за директора

Сюжет
Белгородский бизнес
Истцом выступила налоговая служба. Суд вынес решение не в пользу ответчика. Но решение может быть обжаловано.

Согласно картотеке дел, УФНС России по Белгородской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о привлечении компании «Яблоки Стива Джобса» к административной ответственности.

В документах сказано, что ранее руководителя компании Антонину Египко привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации сроком на один год. То есть её, как руководителя, лишили права осуществлять полномочия по управлению юридическим лицом.

При этом юрлицо должно было прекратить договор управления с Египко, но этого не произошло. Компания не прекратила с ней трудовые отношения.

Бездействие стало основанием для составления налоговым инспектором протокола об административном правонарушении. В итоге ведомство обратилось в суд.

Изучив материалы дела, суд признал фирму «Яблоки Стива Джобса» виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде предупреждения.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный в течение десяти дней со дня его принятия.

Согласно данным аналитической системы «Чеkkо», компания «Яблоки Стива Джобса» работает в Белгороде с 2021 года и занимается оптовой торговлей фруктами и овощами. Генеральный директор и учредитель — Антонина Египко. По итогам 2022 года выручка фирмы составила 812 тысяч рублей, а чистая прибыль — 3000 рублей.

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