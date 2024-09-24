На «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты оценят перспективы российского АПК

Posted 24 сентября, 18:52
Published 24 сентября, 18:52
Modified 24 сентября, 18:54
Updated 24 сентября, 18:54
Основными темами для обсуждения станут: оценка урожая этого года, стратегии развития отрасли растениеводства, возможности производства и применения отечественной агротехники, а также ситуация с обеспечением семенами и средствами защиты растений (СЗР), пишет newsnn.ru.
Конференция также станет важной платформой для анализа современных трендов, таких как агрострахование, влияние климатических изменений на сельское хозяйство и инвестиции в биотехнологические проекты. Среди участников мероприятия будут представители Министерства сельского хозяйства РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих компаний. Мероприятие пройдет при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.
Важно отметить, что каждый год эта конференция собирает до 150 делегатов от компаний, обрабатывающих около 6 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, включая крупных агропроизводителей, участников рынков техники, семян, СЗР и удобрений. Участников ждет разнообразная деловая программа, эксклюзивные прогнозы от признанных экспертов и возможность для неформального общения.