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Posted 24 сентября, 18:52

Published 24 сентября, 18:52

Modified 24 сентября, 18:54

Updated 24 сентября, 18:54

На «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты оценят перспективы российского АПК

На «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты оценят перспективы российского АПК

24 сентября 2024, 18:52
27 сентября в Москве пройдет XIX конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство», на которой соберутся главные специалисты и руководители агрохолдингов для обсуждения актуальных вопросов в сфере сельского хозяйства.

Основными темами для обсуждения станут: оценка урожая этого года, стратегии развития отрасли растениеводства, возможности производства и применения отечественной агротехники, а также ситуация с обеспечением семенами и средствами защиты растений (СЗР), пишет newsnn.ru.

Конференция также станет важной платформой для анализа современных трендов, таких как агрострахование, влияние климатических изменений на сельское хозяйство и инвестиции в биотехнологические проекты. Среди участников мероприятия будут представители Министерства сельского хозяйства РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка, Российского зернового союза и других ведущих компаний. Мероприятие пройдет при информационной поддержке медиахолдинга 1MI.

Важно отметить, что каждый год эта конференция собирает до 150 делегатов от компаний, обрабатывающих около 6 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, включая крупных агропроизводителей, участников рынков техники, семян, СЗР и удобрений. Участников ждет разнообразная деловая программа, эксклюзивные прогнозы от признанных экспертов и возможность для неформального общения.

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