На «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты оценят перспективы российского АПК

Важно отметить, что каждый год эта конференция собирает до 150 делегатов от компаний, обрабатывающих около 6 млн гектаров сельскохозяйственных угодий, включая крупных агропроизводителей, участников рынков техники, семян, СЗР и удобрений. Участников ждет разнообразная деловая программа, эксклюзивные прогнозы от признанных экспертов и возможность для неформального общения.