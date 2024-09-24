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Posted 24 сентября, 08:05

Published 24 сентября, 08:05

Modified 24 сентября, 08:05

Updated 24 сентября, 08:05

Натальные карты — новый чёрный 2024 года

Эзотерика в тренде: белгородцы больше других россиян интересуются гороскопами

24 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI
Натальные карты — новый чёрный 2024 года

Популярность эзотерических практик в России растет

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Новости Белгорода
Астрология, гадания и нумерология становятся всё более востребованными в России. За последний год количество пользователей соответствующих сайтов увеличилось на четверть, выяснили журналисты «Газеты.Ru» благодаря исследованию компании Yota.

В 2024 году интерес россиян к различным эзотерическим практикам заметно возрос. За прошедший год количество пользователей, посещающих сайты, посвящённые астрологии, гаданиям и нумерологии, увеличилось на 25%.

В Белгороде, согласно исследованию, жители проявляют наибольший интерес к гороскопам. Эта тенденция прослеживается и по всей стране: астрологические ресурсы остаются самыми популярными, привлекая половину пользователей.

Среди этих ресурсов пользователи предпочитают те, что специализируются на натальных картах (32% от всех потраченных гигабайт), а не на гороскопах (11%). Сайты о гаданиях посещают 33% пользователей, обеспечивая 31% трафика, в то время как 17%, интересующиеся нумерологией, генерируют 26% трафика.

Следует отметить значительный рост спроса на нумерологию. Число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в полтора раза.

Женщины проявляют больший интерес к эзотерике — их 68% среди пользователей таких ресурсов. Женская аудитория также демонстрирует наибольший прирост — на 74% в 2024 году.

Из всех категорий эзотерики мужчины больше всего интересуются гаданиями (34%), а меньше всего — нумерологией (16%). Женщины, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35%), и реже — на гороскопах (15%).

Больше всего эзотерикой интересуются люди в возрасте от 26 до 45 лет (57% пользователей, 56% трафика), однако самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры в возрасте 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика).

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