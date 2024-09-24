Эзотерика в тренде: белгородцы больше других россиян интересуются гороскопами

Posted 24 сентября, 08:05
Published 24 сентября, 08:05
Modified 24 сентября, 08:05
Updated 24 сентября, 08:05
В 2024 году интерес россиян к различным эзотерическим практикам заметно возрос. За прошедший год количество пользователей, посещающих сайты, посвящённые астрологии, гаданиям и нумерологии, увеличилось на 25%.
В Белгороде, согласно исследованию, жители проявляют наибольший интерес к гороскопам. Эта тенденция прослеживается и по всей стране: астрологические ресурсы остаются самыми популярными, привлекая половину пользователей.
Среди этих ресурсов пользователи предпочитают те, что специализируются на натальных картах (32% от всех потраченных гигабайт), а не на гороскопах (11%). Сайты о гаданиях посещают 33% пользователей, обеспечивая 31% трафика, в то время как 17%, интересующиеся нумерологией, генерируют 26% трафика.
Следует отметить значительный рост спроса на нумерологию. Число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в полтора раза.
Женщины проявляют больший интерес к эзотерике — их 68% среди пользователей таких ресурсов. Женская аудитория также демонстрирует наибольший прирост — на 74% в 2024 году.
Из всех категорий эзотерики мужчины больше всего интересуются гаданиями (34%), а меньше всего — нумерологией (16%). Женщины, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35%), и реже — на гороскопах (15%).
Больше всего эзотерикой интересуются люди в возрасте от 26 до 45 лет (57% пользователей, 56% трафика), однако самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры в возрасте 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика).