Эзотерика в тренде: белгородцы больше других россиян интересуются гороскопами

Среди этих ресурсов пользователи предпочитают те, что специализируются на натальных картах (32% от всех потраченных гигабайт), а не на гороскопах (11%). Сайты о гаданиях посещают 33% пользователей, обеспечивая 31% трафика, в то время как 17%, интересующиеся нумерологией, генерируют 26% трафика.