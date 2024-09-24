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Posted 24 сентября, 14:31

Published 24 сентября, 14:31

Modified 24 сентября, 14:31

Updated 24 сентября, 14:31

Ефимов рассказал о вводе 370 000 м² нежилой недвижимости в ТиНАО Москвы

Ефимов рассказал о вводе 370 000 м² нежилой недвижимости в ТиНАО Москвы

24 сентября 2024, 14:31
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
За восемь месяцев текущего года в Троицком и Новомосковском административных округах было построено и введено в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров различных видов недвижимости, включая жилые дома, частные постройки и высотные комплексы.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что среди новых объектов более 1,13 миллиона квадратных метров приходится на жилую недвижимость, около 370 000 квадратных метров занимают объекты социальной значимости и производственные помещения. С начала августа в ТиНАО было построено и введено в эксплуатацию более 360 000 квадратных метров недвижимости различного назначения, передают stroi.mos.ru.

Ефимов пояснил, что на территории ТиНАО строят разные объекты. При возведении зданий применяется монолитно-каркасная технология. Для отделки фасадов используются современные материалы, например керамический облицовочный кирпич. Входные группы сделаны сквозными, а входы расположены на уровне земли.

Застройщики включают в свои проекты колясочные, индивидуальные кладовые. Также их проекты предусматривают энергоэффективное освещение и видеонаблюдение. После завершения основных работ осуществляется благоустройство придомовой территории. Специалисты разрабатывают проекты парковок, спортплощадок, детских площадок, а также зон отдыха с зелеными насаждениями и скамейками.

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО придерживаются принципа комплексного развития территорий. Здесь возводятся не только жилые и социальные объекты, но также развивается транспортная инфраструктура, что способствует созданию новых рабочих мест. В последние годы особенно активно вкладываются инвестиции в строительство крупных технопарков, складов, промышленных комплексов, а также в места для развития малого бизнеса. Для этого активно используются придомовые территории.

Владимир Жидкин уточнил, что речь идет о таких видах бизнеса, как салоны красоты, пекарни, аптеки, медицинские центры и др. На фоне этого для десятков тысяч местных жителей создаются новые рабочие места.

С момента включения новых территорий в состав столицы объем привлеченных инвестиций в градостроительство превысил 3,7 триллиона рублей. Эксперты считают, что к 2035 году инвествложения достигнут примерно 10 триллионов рублей.

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