Ефимов рассказал о вводе 370 000 м² нежилой недвижимости в ТиНАО Москвы

Posted 24 сентября, 14:31
Published 24 сентября, 14:31
Modified 24 сентября, 14:31
Updated 24 сентября, 14:31
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что среди новых объектов более 1,13 миллиона квадратных метров приходится на жилую недвижимость, около 370 000 квадратных метров занимают объекты социальной значимости и производственные помещения. С начала августа в ТиНАО было построено и введено в эксплуатацию более 360 000 квадратных метров недвижимости различного назначения, передают stroi.mos.ru.
Ефимов пояснил, что на территории ТиНАО строят разные объекты. При возведении зданий применяется монолитно-каркасная технология. Для отделки фасадов используются современные материалы, например керамический облицовочный кирпич. Входные группы сделаны сквозными, а входы расположены на уровне земли.
Застройщики включают в свои проекты колясочные, индивидуальные кладовые. Также их проекты предусматривают энергоэффективное освещение и видеонаблюдение. После завершения основных работ осуществляется благоустройство придомовой территории. Специалисты разрабатывают проекты парковок, спортплощадок, детских площадок, а также зон отдыха с зелеными насаждениями и скамейками.
По словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО придерживаются принципа комплексного развития территорий. Здесь возводятся не только жилые и социальные объекты, но также развивается транспортная инфраструктура, что способствует созданию новых рабочих мест. В последние годы особенно активно вкладываются инвестиции в строительство крупных технопарков, складов, промышленных комплексов, а также в места для развития малого бизнеса. Для этого активно используются придомовые территории.
Владимир Жидкин уточнил, что речь идет о таких видах бизнеса, как салоны красоты, пекарни, аптеки, медицинские центры и др. На фоне этого для десятков тысяч местных жителей создаются новые рабочие места.
С момента включения новых территорий в состав столицы объем привлеченных инвестиций в градостроительство превысил 3,7 триллиона рублей. Эксперты считают, что к 2035 году инвествложения достигнут примерно 10 триллионов рублей.