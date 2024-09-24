Ефимов рассказал о вводе 370 000 м² нежилой недвижимости в ТиНАО Москвы

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО придерживаются принципа комплексного развития территорий. Здесь возводятся не только жилые и социальные объекты, но также развивается транспортная инфраструктура, что способствует созданию новых рабочих мест. В последние годы особенно активно вкладываются инвестиции в строительство крупных технопарков, складов, промышленных комплексов, а также в места для развития малого бизнеса. Для этого активно используются придомовые территории.