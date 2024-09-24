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Posted 24 сентября, 11:42

Published 24 сентября, 11:42

Modified 24 сентября, 11:42

Updated 24 сентября, 11:42

Буцаев рассказал о планах по созданию цифровых моделей полигонов

Буцаев рассказал о планах по созданию цифровых моделей полигонов

24 сентября 2024, 11:42
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) планирует создать ещё 244 цифровых двойника полигонов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) до конца текущего года. Всего на конец года будет создано 997 цифровых моделей.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что подобные модели позволяют определить реальное состояние полигонов. С их помощью можно зафиксировать важные характеристики объектов, такие как его площадь и факты выхода фильтрата за его границы. Он добавил, что это позволит зафиксировать нарушение и вовремя принять необходимые меры. Об этом сообщает newsnn.ru.

На сегодняшний день в стране с помощью воздушного лазерного сканирования свои цифровые модели получили 600 полигонов. Некоторые из них имеют даже несколько цифровых двойников, которые были созданы в разное время. Это позволяет отслеживать изменение ситуации на объекте.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что подобные модели помогают прогнозировать развитие отрасли обращения с отходами. Он напомнил, что в стране работает около 900 полигонов и большая их часть уже имеет цифрового двойника. По его словам, раньше у ведомства не было объективных данных по состоянию объектов и количеству отходов, которые можно размещать на них, но меньше чем за три года ситуация очень сильно поменялась и уже оцифровано 600 полигонов и создано 753 цифровые модели.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров объяснил, что в первую очередь изучается потребность регионов в проведении сканирования. В этом году заявку на создание цифровых моделей полигонов подали 85 российских регионов.

Данные, полученные в результате сканирования, попадают в информационную систему мониторинга. Её создали в 2023–2024 годах, чтобы работать с данными воздушного лазерного сканирования. Результаты обрабатываются с помощью специальной нейросети.

#Общество
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