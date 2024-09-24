Буцаев рассказал о планах по созданию цифровых моделей полигонов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что подобные модели помогают прогнозировать развитие отрасли обращения с отходами. Он напомнил, что в стране работает около 900 полигонов и большая их часть уже имеет цифрового двойника. По его словам, раньше у ведомства не было объективных данных по состоянию объектов и количеству отходов, которые можно размещать на них, но меньше чем за три года ситуация очень сильно поменялась и уже оцифровано 600 полигонов и создано 753 цифровые модели.