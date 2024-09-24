Буцаев рассказал о планах по созданию цифровых моделей полигонов

Posted 24 сентября, 11:42
Published 24 сентября, 11:42
Modified 24 сентября, 11:42
Updated 24 сентября, 11:42
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что подобные модели позволяют определить реальное состояние полигонов. С их помощью можно зафиксировать важные характеристики объектов, такие как его площадь и факты выхода фильтрата за его границы. Он добавил, что это позволит зафиксировать нарушение и вовремя принять необходимые меры. Об этом сообщает newsnn.ru.
На сегодняшний день в стране с помощью воздушного лазерного сканирования свои цифровые модели получили 600 полигонов. Некоторые из них имеют даже несколько цифровых двойников, которые были созданы в разное время. Это позволяет отслеживать изменение ситуации на объекте.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что подобные модели помогают прогнозировать развитие отрасли обращения с отходами. Он напомнил, что в стране работает около 900 полигонов и большая их часть уже имеет цифрового двойника. По его словам, раньше у ведомства не было объективных данных по состоянию объектов и количеству отходов, которые можно размещать на них, но меньше чем за три года ситуация очень сильно поменялась и уже оцифровано 600 полигонов и создано 753 цифровые модели.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров объяснил, что в первую очередь изучается потребность регионов в проведении сканирования. В этом году заявку на создание цифровых моделей полигонов подали 85 российских регионов.
Данные, полученные в результате сканирования, попадают в информационную систему мониторинга. Её создали в 2023–2024 годах, чтобы работать с данными воздушного лазерного сканирования. Результаты обрабатываются с помощью специальной нейросети.