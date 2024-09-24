АвтоВАЗ представил технические характеристики автомобиля Lada Aura

Производитель предлагает три версии комплектации. Базовый вариант Techno включает в себя обивку из ткани и экокожи, легкосплавные диски и мультимедийную систему с экраном в семь дюймов. Версии Aura Black и Aura Grey отличаются друг от друга только цветовым решением — черным или серым. Эти модели оборудованы экраном большей диагонали и отделаны натуральной кожей.