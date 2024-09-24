АвтоВАЗ представил технические характеристики автомобиля Lada Aura

Posted 24 сентября, 08:36
Published 24 сентября, 08:36
Modified 24 сентября, 08:36
Updated 24 сентября, 08:36
По информации newkhakasiya.online, новый седан имеет габариты 4690×1764×1505 мм. Двигатель автомобиля работает на бензине, его мощность — сто двадцать две лошадиные силы. В машине предусмотрен подогрев руля, лобового стекла и всех сидений.
Производитель предлагает три версии комплектации. Базовый вариант Techno включает в себя обивку из ткани и экокожи, легкосплавные диски и мультимедийную систему с экраном в семь дюймов. Версии Aura Black и Aura Grey отличаются друг от друга только цветовым решением — черным или серым. Эти модели оборудованы экраном большей диагонали и отделаны натуральной кожей.
Базовая версия автомобиля стоит порядка 2,6 — 2,8 миллиона рублей, а версия с максимальной комплектацией — около трех миллионов. Цвет кузова представлен пятью вариантами: «кориандр», «серенада», «платина», «ледниковый» и «пантера».