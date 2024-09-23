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Posted 23 сентября 2024, 07:57

Published 23 сентября 2024, 07:57

Modified 23 сентября 2024, 07:59

Updated 23 сентября 2024, 07:59

Аренда жилья

«Знали, но не решили»: в компенсации за аренду нуждается всё больше жителей Шебекино

23 сентября 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney. Аренда жилья

Из-за увеличения опасных зон в Шебекино запросы на компенсацию аренды выросли

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Новости Белгорода
На оперсовещании правительства Белгородской области отметили, что количество обращений белгородцев за неделю уменьшилось, однако вопросов по выплатам стало больше, особенно в Шебекинском горокруге из-за компенсации арендной платы. В министерстве соцзащиты заявило, что это было предсказуемо.

На еженедельном оперативном совещании сообщили, что за неделю удалось отработать более 3,5 тыс. обращений белгородцев. Однако, несмотря на снижение их количества по большей части тем, вопросов по выплатам стало больше. Лидер по количеству обращений — Шебекинский горокруг.

Как объяснили в министерстве соцзащиты, рост связан с компенсацией арендной платы за жильё. Мария Тимофеева, заместитель министра соцзащиты области, заявила, что возникший рост вопросов от шебекинцев ожидали из-за пополнения списка улиц Шебекино, которые находятся в опасной зоне. Заместитель губернатора Дмитрий Гладский в свою очередь сделал замечание, т. к. проблему предвидели, «но ничего не сделали, чтобы её решить».

Подать обращение на частичную компенсацию за аренду жилья можно и в электронном виде, что и сделали 140 человек за три дня, что как раз обеспечило рост вопросов по этой теме. С начала года компенсацию получила 1661 семья.

Белгородцы могут получить компенсацию через «Госуслуги». Кому и сколько положено?
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