Заложники в Судже и ещё две попытки прорыва границы: что происходит под Курском?

В ходе освобождения населённых пунктов Кореневского района было найдено 268 человек, 118 из которых разыскивались по запросам родственников. Сотрудники полиции также разыскали 101 человека. Это в основном пожилые люди, которые были вынуждены покинуть свои дома и в суматохе потеряли документы.