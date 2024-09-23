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Posted 23 сентября, 13:33

Published 23 сентября, 13:33

Modified 23 сентября, 13:35

Updated 23 сентября, 13:35

Курские власти продолжают работу по поиску пропавших без вести

Заложники в Судже и ещё две попытки прорыва границы: что происходит под Курском?

23 сентября 2024, 13:33
Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова
Курские власти продолжают работу по поиску пропавших без вести
Сюжет
Черноземье
С момента вторжения в Курскую область прошло полтора месяца. Известно о большом количестве погибших и пострадавших, часть жителей приграничья до сих пор удерживается бойцами ВСУ. Российская армия предотвратила две попытки украинских солдат перейти границу. Что ещё известно о ситуации под Курском?

Заложники в Судже

От 70 до 120 курян сейчас удерживают в одном из соцучреждений города Суджи, который контролируют ВСУ. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Посол также озвучил число жертв украинского вторжения в Курскую область. На сегодняшний день известно о 56 убитых мирных гражданах. Ещё 266 человек пострадали.

Военная сводка

По состоянию на 23 сентября бои на территории Курской области продолжаются. Российская армия ведёт наступление в направлениях Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино, Малой Локни и Плехово.

За прошедшие сутки удалось отразить атаки противника в районе последних двух населённых пунктов. ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий взят в плен, уничтожено два автомобиля.

Противник пытался дважды прорваться через границу и в направлении Нового Пути, не дать им этого сделать помоги авиация и артиллерия. Потери украинской армии составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли:

  • до 16 400 военнослужащих;
  • 127 танков;
  • 60 боевых машин пехоты;
  • 95 бронетранспортёров;
  • 797 боевых бронированных машин;
  • 497 автомобилей;
  • 132 артиллерийских орудия;
  • 29 пусковых установок РСЗО (восемь HIMARS и шесть MLRS производства США);
  • восемь пусковых установок ЗРК;
  • пять транспортно-заряжающих машин;
  • 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы;
  • две РЛС ПВО;
  • 17 единиц инженерной техники.

Безопасность Курской АЭС

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурса для прорыва к Курской атомной станции, хотя они и безуспешно пытаются это сделать, пишет «Коммерсант».

Генерал-майор добавил, что Киев пытается «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию» и закрепиться.

Недавно Алаудинов заявил об освобождении нескольких населённых пунктов в Курской области.

Командир спецназа «Ахмат»: несколько населённых пунктов освобождено в Курской области
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Пропавшие без вести

С начала августа в органы внутренних дел Курской области поступило более 770 заявлений от граждан, потерявших связь со своими близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, которые ищут сразу нескольких сотрудников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

В ходе освобождения населённых пунктов Кореневского района было найдено 268 человек, 118 из которых разыскивались по запросам родственников. Сотрудники полиции также разыскали 101 человека. Это в основном пожилые люди, которые были вынуждены покинуть свои дома и в суматохе потеряли документы.

Проблемы с поиском пропавших, уточняет глава региона, иногда возникают из-за того, сами жители приграничья не сообщают о своём местонахождении в местные администрации.

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