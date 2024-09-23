Врач рассказала, в каких случаях россияне рискуют насмерть отравиться пельменями

Врач-терапевт Татьяна Крепс рассказала, насколько реально отравиться пельменями или каким-либо другим мясным полуфабрикатом в нашей стране. Согласно ее комментарию, такие продукты при несоблюдении правильных условий хранения или приготовления способны спровоцировать тяжелое пищевое отравление. Если в фарше содержатся сальмонеллы или листерии, они могут размножаться и выделять сильные токсины, способные привести к летальному исходу. Эксперт также не исключает, что в данном случае в пищу случайно или намеренно мог быть добавлен токсин, который оказался смертельным для детского организма с ослабленным иммунитетом. Доктор призывает при тошноте, рвоте, диарее, боли в животе обращаться в больницу, так как обезвоживание и интоксикация могут привести к серьезным последствиям за считаные часы.