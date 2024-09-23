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Posted 23 сентября, 16:53

Published 23 сентября, 16:53

Modified 23 сентября, 16:54

Updated 23 сентября, 16:54

Врач рассказала, в каких случаях россияне рискуют насмерть отравиться пельменями

Врач рассказала, в каких случаях россияне рискуют насмерть отравиться пельменями

23 сентября 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
На днях Россию потряс резонансный случай — в Красноярском крае семья, состоящая из мужа, беременной жены и четырех детей, отравилась пельменями. После ужина из пельменей и курицы дети и взрослые почувствовали себя неважно. Родителям смогли помочь медики, а детей спасти не удалось.

Как сообщает newia.ru, следствие рассматривает несколько версий случившегося. Во-первых, это возможное отравление пищевыми продуктами из магазина, во-вторых — вероятное попадание в пищу серьезного химиката.

Уже ведется экспертная проверка употребленных в тот роковой день продуктов. Семья пострадавших при этом оказывается вне подозрений, так как на учете в органах системы профилактики она не состояла и считалась благополучной.

Прокуратура региона контролирует расследование данного инцидента. Рассматривается версия, что домочадцы перепутали приправу с отравой для мух.

Врач-терапевт Татьяна Крепс рассказала, насколько реально отравиться пельменями или каким-либо другим мясным полуфабрикатом в нашей стране. Согласно ее комментарию, такие продукты при несоблюдении правильных условий хранения или приготовления способны спровоцировать тяжелое пищевое отравление. Если в фарше содержатся сальмонеллы или листерии, они могут размножаться и выделять сильные токсины, способные привести к летальному исходу. Эксперт также не исключает, что в данном случае в пищу случайно или намеренно мог быть добавлен токсин, который оказался смертельным для детского организма с ослабленным иммунитетом. Доктор призывает при тошноте, рвоте, диарее, боли в животе обращаться в больницу, так как обезвоживание и интоксикация могут привести к серьезным последствиям за считаные часы.

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