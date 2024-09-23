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Posted 23 сентября 2024, 06:40

Published 23 сентября 2024, 06:40

Modified 23 сентября 2024, 06:42

Updated 23 сентября 2024, 06:42

В Белгородской области к концу недели разработают алгоритмы работы ОЭЗ

Уже скоро: власти готовятся к работе особой экономической зоны в Белгородской области

23 сентября 2024, 06:40
Фото: 1MI.

В Белгородской области к концу недели разработают алгоритмы работы ОЭЗ

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Новости Белгорода
Первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал о начале подготовительных работ к появлению особой экономической зоны. Федеральное правительство должно принять постановление до середины октября.

До конца этой недели в правительстве Белгородской области разработают нормативно-правовые акты и регламенты для работы особой экономической зоны в регионе, но официально их обсудить смогут только после принятия постановления об особой экономической зоне правительством РФ. Должно случиться это в конце сентября или начале октября.

Как рассказал Дмитрий Гладский, документы региональные могут разработать уже сейчас, так как у правительства есть проект постановления об особой экономической зоне.

«В случае утверждения на уровне правительства постановления в течение недельного срока должны быть утверждены областные нормативно-правовые акты. И на ближайшем заседании рабочего часа, следующим за утверждением этих нормативно правых актов, Максим Сергеевич (Гусев — прим. ред.) должен представить презентацию как раз-таки обо всех алгоритмах функционирования и особенностях его функционирования в части, естественно, вопросов земельных участков и требований к потенциальным участникам», — закончил Гладский, который сегодня ведёт заседание правительства вместо ушедшего в отпуск Гладкова.
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Особая экономическая зона#Дмитрий Гладский#Приграничье
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