Уже скоро: власти готовятся к работе особой экономической зоны в Белгородской области

До конца этой недели в правительстве Белгородской области разработают нормативно-правовые акты и регламенты для работы особой экономической зоны в регионе, но официально их обсудить смогут только после принятия постановления об особой экономической зоне правительством РФ. Должно случиться это в конце сентября или начале октября.