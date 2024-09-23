bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 09:29

Published 23 сентября, 09:29

Modified 23 сентября, 20:10

Updated 23 сентября, 20:10

Белгородцы жалуются не только на «Виртуальную школу»

Цифровая пытка: белгородские родители запустили петицию против онлайн-тестов в школах

23 сентября 2024, 09:29
Фото: 1MI
Белгородцы жалуются не только на «Виртуальную школу»

Белгородские родители требуют отменить бесконечные онлайн-проверки для учеников

Сюжет
Школьники
Белгородские родители обеспокоены тем, что неконтролируемый поток заданий из интернет-олимпиад и тестирований ложится дополнительной нагрузкой на детей и учителей. Они решили запустить петицию с требованием отменить систему, которая, по их мнению, мешает всем участникам образовательного процесса.

Остановить «цифровую пытку» призывают родители белгородских школьников. Они запустили петицию против «неконтролируемого» потока различных онлайн-тестирований, диктантов, олимпиад и уроков цифры, который упал на плечи учителей и детей.

Вопросы из онлайн-проверок, по словам белгородцев, зачастую не входят в обязательную школьную программу, поэтому ребёнок самостоятельно их выполнить не может из-за уровня сложности. Заниматься решением приходится именно родителям, зачастую даже во время работы, так как время на тестирование ограничено.

«Начиная с сентября почти еженедельно в родительские чаты учитель пишет сообщение в формате: „Срочно всем обязательно пройти задание по ссылке сегодня до установленного времени. Зарегистрируйтесь срочно на сайте по ссылке“. И везде надо оставить свои личные данные, телефон. Количество звонков от мошенников на родительские телефоны увеличивается потом в разы», — жалуются родители.

Авторы петиции считают, что тесты никак не помогают проверить знания детей, но выполняют задания, чтобы не «огорчить классного руководителя». С учителей требуют сертификаты о прохождении от каждого ребёнка, если их не получат родители, то придётся классрукам.

Недавно в группе «Старый Оскол | Черный Список» в ВК появилось сообщение от якобы учительницы, которая уволилась из школы после 20 лет работы как раз из-за бесконечного количества подобных проверок и разочарования в профессии.

Родители школьников обратились к губернатору Белгородской области и министру образования Белгородской области с просьбой объяснить, почему с них и сотрудников школ требуют отчётность о прохождении добровольных тестирований.

Белгородцы рассказали, что пообщались с родителями из Воронежской, Московской, Ленинградской, Удмуртской, Костромской областей, но «такой инфопыткии нет нигде».

На момент написания материала петицию подписали свыше 470 человек.

Напомним, что ранее белгородцы также пожаловались на новую версию «Виртуальной школы». Она оказалась очень неудобной не только для детей, но и для родителей. Взрослые дали собрались писать заявление в прокуратуру.

Претензии были и к распределению нагрузки. В частности, к занятиям по программированию.

Что будет с «Виртуальной школой» после жалоб белгородских учителей и родителей?
Узнать подробнее
Читайте также:
У белгородцев возникли вопросы к процессу эвакуации детей после лжеминирования школыУкрытия через метр не поставишь: как безопасно выводить детей из белгородских школ?«Бездарный продукт»: почему белгородские учителя хотят обратиться в прокуратуру?
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Школьники#Учителя#Образование#Родители#Новости Белгорода#Белгород#Олимпиады#Онлайн тестирование
Подпишитесь
Популярное