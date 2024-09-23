Цифровая пытка: белгородские родители запустили петицию против онлайн-тестов в школах

Вопросы из онлайн-проверок, по словам белгородцев, зачастую не входят в обязательную школьную программу, поэтому ребёнок самостоятельно их выполнить не может из-за уровня сложности. Заниматься решением приходится именно родителям, зачастую даже во время работы, так как время на тестирование ограничено.