Цифровая пытка: белгородские родители запустили петицию против онлайн-тестов в школах

Posted 23 сентября, 09:29
Published 23 сентября, 09:29
Modified 23 сентября, 20:10
Updated 23 сентября, 20:10
Остановить «цифровую пытку» призывают родители белгородских школьников. Они запустили петицию против «неконтролируемого» потока различных онлайн-тестирований, диктантов, олимпиад и уроков цифры, который упал на плечи учителей и детей.
Вопросы из онлайн-проверок, по словам белгородцев, зачастую не входят в обязательную школьную программу, поэтому ребёнок самостоятельно их выполнить не может из-за уровня сложности. Заниматься решением приходится именно родителям, зачастую даже во время работы, так как время на тестирование ограничено.
«Начиная с сентября почти еженедельно в родительские чаты учитель пишет сообщение в формате: „Срочно всем обязательно пройти задание по ссылке сегодня до установленного времени. Зарегистрируйтесь срочно на сайте по ссылке“. И везде надо оставить свои личные данные, телефон. Количество звонков от мошенников на родительские телефоны увеличивается потом в разы», — жалуются родители.
Авторы петиции считают, что тесты никак не помогают проверить знания детей, но выполняют задания, чтобы не «огорчить классного руководителя». С учителей требуют сертификаты о прохождении от каждого ребёнка, если их не получат родители, то придётся классрукам.
Недавно в группе «Старый Оскол | Черный Список» в ВК появилось сообщение от якобы учительницы, которая уволилась из школы после 20 лет работы как раз из-за бесконечного количества подобных проверок и разочарования в профессии.
Родители школьников обратились к губернатору Белгородской области и министру образования Белгородской области с просьбой объяснить, почему с них и сотрудников школ требуют отчётность о прохождении добровольных тестирований.
Белгородцы рассказали, что пообщались с родителями из Воронежской, Московской, Ленинградской, Удмуртской, Костромской областей, но «такой инфопыткии нет нигде».
На момент написания материала петицию подписали свыше 470 человек.
Напомним, что ранее белгородцы также пожаловались на новую версию «Виртуальной школы». Она оказалась очень неудобной не только для детей, но и для родителей. Взрослые дали собрались писать заявление в прокуратуру.
Претензии были и к распределению нагрузки. В частности, к занятиям по программированию.