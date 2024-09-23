С начала 2024 года «Почта России» увеличила популярность переводов в Казахстан на 12%

Деньги можно отправить более чем в 30 000 почтовых отделений по всей стране на любой адрес в Казахстане. Перевод будет доставлен в тот же день или на следующий. Комиссия за услуги составляет 2%. Получатель сможет получить средства в тенге по выгодному курсу, близкому к официальному курсу центрального банка Казахстана, пишет 56orb.ru.