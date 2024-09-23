С начала 2024 года «Почта России» увеличила популярность переводов в Казахстан на 12%

Posted 23 сентября, 18:43
Published 23 сентября, 18:43
Modified 23 сентября, 18:45
Updated 23 сентября, 18:45
Деньги можно отправить более чем в 30 000 почтовых отделений по всей стране на любой адрес в Казахстане. Перевод будет доставлен в тот же день или на следующий. Комиссия за услуги составляет 2%. Получатель сможет получить средства в тенге по выгодному курсу, близкому к официальному курсу центрального банка Казахстана, пишет 56orb.ru.
По словам директора по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антона Нечаева, услуги по переводу денег, особенно в Казахстан, становятся всё более востребованными среди клиентов. В настоящее время возможно осуществить переводы по 15 международным направлениям.
«Мы продолжаем работу над расширением географии нашего сервиса, чтобы обеспечить удобство и доступность для всех наших клиентов», — добавил он.
На сегодняшний день клиенты компании имеют возможность переводить деньги в 15 различных стран, включая Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, а также в Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр и Грецию.
«Почта России» является самым большим федеральным почтовым и логистическим оператором на территории страны и входит в список стратегически важных предприятий РФ. По количеству отделений обслуживания клиентов она занимает седьмое место в мире, имея более 38 000 точек, из которых около 66% расположены в небольших населенных пунктах.
Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты России» составляет 54 млн километров. Кроме того, «Почта России» является одним из крупнейших работодателей в стране — численность работников достигает 265 тысяч человек.
Каждый год компания обрабатывает около 1 млрд бумажных писем и 240 млн посылок. В 2023 году «Почта России» доставила свыше 300 млн электронных заказных писем и обслуживает примерно 20 млн подписчиков, получающих более 400 млн печатных изданий в год.