Псковичам заплатят за службу их родственников в Белгородской области в ходе СВО

Posted 23 сентября, 08:53
Published 23 сентября, 08:53
Modified 23 сентября, 08:53
Updated 23 сентября, 08:53
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников изменил категории людей, которым положены региональные выплаты за участие в СВО. Теперь те псковичи, чьи родственники участвуют в боях с ВСУ на территориях Курской и Белгородской областей, также будут получать деньги.
«Военнослужащие, участвующие в выполнении задач в Курской и Белгородской областях, по закону не являются участниками специальной военной операции. А значит, на их семьи не распространяются региональные меры поддержки», — отметил глава региона.
По словам Ведерникова, такое положение дел несправедливо, поэтому следует немного скорректировать уже вышедший указы о выплатах членам семей погибших в ходе СВО и о мерах поддержки членов семей участников СВО.
«Теперь все имеющиеся в регионе меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, которые принимают участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», — объяснил нововведения Михаил Ведерников.
Указы уже скорректировали.