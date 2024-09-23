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Posted 23 сентября, 08:53

Published 23 сентября, 08:53

Modified 23 сентября, 08:53

Updated 23 сентября, 08:53

Псковичам заплатят за службу их родственников в Белгородской области в ходе СВО

Псковичам заплатят за службу их родственников в Белгородской области в ходе СВО

23 сентября 2024, 08:53
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
В Псковской области изменили указы о выплатах членам семей участников СВО. Теперь те псковичи, чьи родственники участвуют в решении боевых задач на территориях Белгородской и Курской областей, также будут получать выплаты. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников изменил категории людей, которым положены региональные выплаты за участие в СВО. Теперь те псковичи, чьи родственники участвуют в боях с ВСУ на территориях Курской и Белгородской областей, также будут получать деньги.

«Военнослужащие, участвующие в выполнении задач в Курской и Белгородской областях, по закону не являются участниками специальной военной операции. А значит, на их семьи не распространяются региональные меры поддержки», — отметил глава региона.

По словам Ведерникова, такое положение дел несправедливо, поэтому следует немного скорректировать уже вышедший указы о выплатах членам семей погибших в ходе СВО и о мерах поддержки членов семей участников СВО.

«Теперь все имеющиеся в регионе меры поддержки распространяются и на семьи военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, которые принимают участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», — объяснил нововведения Михаил Ведерников.

Указы уже скорректировали.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Выплаты#Псковская область#СВО#Участники СВО
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