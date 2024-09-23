Псковичам заплатят за службу их родственников в Белгородской области в ходе СВО

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В Псковской области изменили указы о выплатах членам семей участников СВО. Теперь те псковичи, чьи родственники участвуют в решении боевых задач на территориях Белгородской и Курской областей, также будут получать выплаты. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём Telegram-канале.