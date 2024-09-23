Повздорили из-за навоза? Белгородец подал в суд из-за соседского конфликта

В Алексеевском округе двое соседей повздорили из-за домашнего сада. Как выяснили судебные приставы, ветви деревьев находились на соседнем участке, но хозяин не стал их обрезать. Из-за этого сосед оказался вынужден убирать листву и упавшие плоды со своего участка. А корни другого дерева, большого каштана, нарушали целостность фундамента соседнего дома.