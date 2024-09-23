Повздорили из-за навоза? Белгородец подал в суд из-за соседского конфликта

Posted 23 сентября, 11:53
Published 23 сентября, 11:53
Modified 23 сентября, 11:55
Updated 23 сентября, 11:55
В Алексеевском округе двое соседей повздорили из-за домашнего сада. Как выяснили судебные приставы, ветви деревьев находились на соседнем участке, но хозяин не стал их обрезать. Из-за этого сосед оказался вынужден убирать листву и упавшие плоды со своего участка. А корни другого дерева, большого каштана, нарушали целостность фундамента соседнего дома.
Но и это не стало основной причиной конфликта: на участке мужчины была куча навоза, из-за чего на соседнем участке развелось много мух.
Самостоятельно решить проблему соседи не смогли, поэтому обратились в суд. Там обязали хозяина обрезать ветви деревьев и кустарников, убрать навоз на специально оборудованную площадку, обустроить жижесборники, а также спилить каштан и выкорчевать его корни.
Однако хозяин игнорировал решение суда, из-за чего получил представление о временном ограничении на выезд из России. После этого мужчина выполнил все обязательства.