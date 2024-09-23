Победа над нижегородским АСК подняла «Белогорье» в турнирной таблице

Posted 23 сентября, 07:32
Published 23 сентября, 07:32
Modified 23 сентября, 07:32
Updated 23 сентября, 07:32
Волейбольный клуб «Белогорье» сыграл в Нижнем Новгороде с АСК и одержал уверенную победу: матч закончился со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:16).
Самыми результативными игроками «Белогорья» стали: Мохамед Аль Хачдади, набравший 15 очков, Александр Мельников — девять очков, а также Сергей Червяков и Цзинъинь Чжан — по семь очков.
Эта победа подняла «львов» на четвёртое место в турнирной таблице. Следующий матч состоится в Туле против «Динамо» — 25 сентября в 19:00.
Напомним, что в прошлом матче, который состоялся в середине сентября, также победили белгородцы: они взяли реванш у новокуйбышевской «Новы».