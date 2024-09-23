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Posted 23 сентября, 07:32

Published 23 сентября, 07:32

Modified 23 сентября, 07:32

Updated 23 сентября, 07:32

Фото с матча

Победа над нижегородским АСК подняла «Белогорье» в турнирной таблице

23 сентября 2024, 07:32
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Фото с матча

Волейболисты «Белогорья» победили АСК из Нижнего Новгорода

Сюжет
Волейбол
Очередную победу белгородцы одержали 22 сентября. Игра состоялась на домашнем поле противника. Подробности сообщили в официальной группе волейбольного клуба «Белогорье».

Волейбольный клуб «Белогорье» сыграл в Нижнем Новгороде с АСК и одержал уверенную победу: матч закончился со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:16).

Самыми результативными игроками «Белогорья» стали: Мохамед Аль Хачдади, набравший 15 очков, Александр Мельников — девять очков, а также Сергей Червяков и Цзинъинь Чжан — по семь очков.

Эта победа подняла «львов» на четвёртое место в турнирной таблице. Следующий матч состоится в Туле против «Динамо» — 25 сентября в 19:00.

Напомним, что в прошлом матче, который состоялся в середине сентября, также победили белгородцы: они взяли реванш у новокуйбышевской «Новы».

Взяли реванш: белгородские «львы» выиграли у «Новы» после проигрыша
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