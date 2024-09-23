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Posted 23 сентября, 10:10

Published 23 сентября, 10:10

Modified 23 сентября, 10:12

Updated 23 сентября, 10:12

Огромные деньги: Гладков рассказал о тратах бюджета на соцобъекты за четыре года

Огромные деньги: Гладков рассказал о тратах бюджета на соцобъекты за четыре года

23 сентября 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Касается каждого
С 2021 года в регионе выделили около 120 млрд рублей из областного бюджета на строительство социальных объектов. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях.

За три года в Белгородской области из бюджета выделили 120 млрд рублей на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Огромные деньги. Направили их на развитие системы здравоохранения, культуры, спорта, образования, инженерной инфраструктуры. Понимаем, что эти инвестиции — и есть развитие региона. И, конечно же, при формировании бюджета на 2025 год уделяем этому большое внимание. О тех решениях, которые будут приняты совместно с депутатами областной думы, подробнее будем рассказывать в ноябре и декабре этого года», — пояснил Вячеслав Гладков.

При этом только в 2024 году на эти же нужды выделили более 31 млрд рублей из регионального бюджета. В следующем году на строительство социальных объектов планируется выделить столько же денежных средств.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Социальная инфраструктура#Инфраструктура#Касается каждого#Социальные объекты#Белгород#Вячеслав Гладков
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