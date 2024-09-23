Обстрелы или случайность? С начала года в Белгородской области сгорел 71 автомобиль

Из-за частых пожаров сотрудники МЧС рекомендуют водителям оставлять свои автомобили только на охраняемых стоянках или в гараже, следить за исправностью деталей, а в случае обнаружения неполадок сразу же обращаться к мастеру. Кроме того, устанавливать детали в авто нужно только с помощью профессионалов, а в багажнике всегда иметь огнетушитель и аптечку.