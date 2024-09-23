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Posted 23 сентября, 14:23

Published 23 сентября, 14:23

Modified 23 сентября, 14:25

Updated 23 сентября, 14:25

Фото с места пожара

Обстрелы или случайность? С начала года в Белгородской области сгорел 71 автомобиль

23 сентября 2024, 14:23
Фото: региональное МЧС
Фото с места пожара

В Белгородской области назвали частые причины возгорания авто

Сюжет
Автомобили
За восемь месяцев в регионе сгорел 71 автомобиль. Причины таких происшествий различны — о них рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

С января по август в Белгородской области сгорел 71 автомобиль. Чаще всего возгорания случались из-за:

  • нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 35 случаев;
  • нарушений правил устройства и эксплуатации транспортных средств — 19 случаев;
  • поджогов — девять случаев;
  • прочих проблем — восемь случаев.

В данной статистике не учитывались автомобили, которые сгорели в результате обстрелов региона. Их точное количество неизвестно.

Из-за частых пожаров сотрудники МЧС рекомендуют водителям оставлять свои автомобили только на охраняемых стоянках или в гараже, следить за исправностью деталей, а в случае обнаружения неполадок сразу же обращаться к мастеру. Кроме того, устанавливать детали в авто нужно только с помощью профессионалов, а в багажнике всегда иметь огнетушитель и аптечку.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Автомобили#МЧС#Пожар#Белгород
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