Posted 23 сентября, 10:36
Published 23 сентября, 10:36
Modified 23 сентября, 12:52
Updated 23 сентября, 12:52
Встреча «Атланты» с «Нью-Йорк Ред Буллс» завершилась со счётом 2:2. Миранчук сравнял счёт на третьей добавленной минуте первого тайма, точно реализовав пенальти. Прогноз на футбол на сегодня показывал напряжённую борьбу, и матч полностью оправдал ожидания.
19 сентября российский футболист забил свой дебютный гол за «Атланту» в матче против «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Прогнозы на эту игру также привлекали большое внимание болельщиков, учитывая звёздный состав обеих команд.
Ранее Миранчук с юмором прокомментировал своё решение о переходе в американский клуб: «Я решил выступать за „Атланту“, потому что люблю хип-хоп», — сказал футболист.
О трансфере Миранчука в «Атланта Юнайтед» было объявлено 30 июля. Контракт рассчитан до конца 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.