bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 10:36

Published 23 сентября, 10:36

Modified 23 сентября, 12:52

Updated 23 сентября, 12:52

Миранчук забивает за «Атланту» второй матч подряд

Миранчук забивает за «Атланту» второй матч подряд

23 сентября 2024, 10:36
Фото: https://unsplash.com
Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился голом за «Атланта Юнайтед» во втором матче подряд в регулярном чемпионате североамериканской Главной лиги футбола (MLS).

Встреча «Атланты» с «Нью-Йорк Ред Буллс» завершилась со счётом 2:2. Миранчук сравнял счёт на третьей добавленной минуте первого тайма, точно реализовав пенальти. Прогноз на футбол на сегодня показывал напряжённую борьбу, и матч полностью оправдал ожидания.

19 сентября российский футболист забил свой дебютный гол за «Атланту» в матче против «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Прогнозы на эту игру также привлекали большое внимание болельщиков, учитывая звёздный состав обеих команд.

Ранее Миранчук с юмором прокомментировал своё решение о переходе в американский клуб: «Я решил выступать за „Атланту“, потому что люблю хип-хоп», — сказал футболист.

О трансфере Миранчука в «Атланта Юнайтед» было объявлено 30 июля. Контракт рассчитан до конца 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Подпишитесь
Популярное