Место зама Куташовой в Белгородском районе занял бывший чиновник из мэрии Белгорода

Мерзликин уже более десяти лет работает на государственной и муниципальной службе. Он работал в мэрии Белгорода: возглавлял управление молодёжной политики и аппарат администрации города. Затем он стал заместителем главы по экономическому развитию, агропромышленному комплексу и воспроизводству окружающей среды в Корочанском районе.