Место зама Куташовой в Белгородском районе занял бывший чиновник из мэрии Белгорода

Posted 23 сентября 2024, 07:18
Published 23 сентября 2024, 07:18
Modified 23 сентября 2024, 07:18
Updated 23 сентября 2024, 07:18
Владимир Мерзликин назначен на должность руководителя комитета экономического развития администрации Белгородского района. Об этом решении объявила глава муниципалитета Анна Куташова.
Мерзликин уже более десяти лет работает на государственной и муниципальной службе. Он работал в мэрии Белгорода: возглавлял управление молодёжной политики и аппарат администрации города. Затем он стал заместителем главы по экономическому развитию, агропромышленному комплексу и воспроизводству окружающей среды в Корочанском районе.