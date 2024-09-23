Котельная и комбайн повреждены при обстреле белгородских поселений

Posted 23 сентября, 15:35
Published 23 сентября, 15:35
Modified 23 сентября, 15:37
Updated 23 сентября, 15:37
Под огнём оказались Ясные Зори Белгородского района: дрон ударил движущийся по дороге автомобиль. Водитель не пострадал, однако у автомобиля зафиксированы некоторые разрушения.
Похожая ситуация случилась и в Грайворонском округе: там беспилотник атаковал работающий в поле комбайн. У транспортного средства оказались повреждены радиатор и жатка.
Село Вязовое Краснояружского района атаковали сразу два БПЛА. В результате удара первого выбило остекление и посекло фасад одного соцобъекта, а в результате второго в котельной пробило кровлю и выбило окна.
В Шебекино в многоквартирном доме пострадали фасад и остекление.