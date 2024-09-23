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Posted 23 сентября, 15:35

Published 23 сентября, 15:35

Modified 23 сентября, 15:37

Updated 23 сентября, 15:37

Котельная и комбайн повреждены при обстреле белгородских поселений

Котельная и комбайн повреждены при обстреле белгородских поселений

23 сентября 2024, 15:35
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Обстрел
ВСУ атаковали сразу четыре поселения Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под огнём оказались Ясные Зори Белгородского района: дрон ударил движущийся по дороге автомобиль. Водитель не пострадал, однако у автомобиля зафиксированы некоторые разрушения.

Похожая ситуация случилась и в Грайворонском округе: там беспилотник атаковал работающий в поле комбайн. У транспортного средства оказались повреждены радиатор и жатка.

Село Вязовое Краснояружского района атаковали сразу два БПЛА. В результате удара первого выбило остекление и посекло фасад одного соцобъекта, а в результате второго в котельной пробило кровлю и выбило окна.

В Шебекино в многоквартирном доме пострадали фасад и остекление.

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