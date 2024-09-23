Из-за частых обстрелов некоторым женщинам-врачам увеличили выплаты

Белгородские врачи могут получить доплату за досрочный выход из декрета

Сюжет Медики

Ежемесячная доплата к основной заработной плате врачей и медиков среднего персонала, которые досрочно вышли из отпуска, возросла. Это случилось из-за неспокойной оперативной обстановки, из-за которой на рабочих местах необходимо как можно больше медиков, пояснил Гладков.