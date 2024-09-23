Из-за частых обстрелов некоторым женщинам-врачам увеличили выплаты

Posted 23 сентября, 06:33
Published 23 сентября, 06:33
Modified 23 сентября, 09:41
Updated 23 сентября, 09:41
Медикам увеличили денежные выплаты — это коснулось тех женщин, которые решили досрочно выйти из декретного отпуска на работу. Так, врачам будут выплачивать 50 тысяч рублей, а среднему медицинскому персоналу — 30 тысяч рублей.
Только за август такой возможностью воспользовались 26 человек. Всего же за всё время действия программы — 400 женщин.
Ранее максимальной доплатой к основной зарплате врачей было 30 тысяч рублей, а среднего медперсонала — 20 тысяч рублей. Получать доплату медики будут вплоть до достижения их ребёнком трёхлетнего возраста.