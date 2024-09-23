bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 06:33

Published 23 сентября, 06:33

Modified 23 сентября, 09:41

Updated 23 сентября, 09:41

Белгородским женщинам-врача увеличили выплаты

Из-за частых обстрелов некоторым женщинам-врачам увеличили выплаты

23 сентября 2024, 06:33
Фото: 1MI
Белгородским женщинам-врача увеличили выплаты

Белгородские врачи могут получить доплату за досрочный выход из декрета

Сюжет
Медики
Ежемесячная доплата к основной заработной плате врачей и медиков среднего персонала, которые досрочно вышли из отпуска, возросла. Это случилось из-за неспокойной оперативной обстановки, из-за которой на рабочих местах необходимо как можно больше медиков, пояснил Гладков.

Медикам увеличили денежные выплаты — это коснулось тех женщин, которые решили досрочно выйти из декретного отпуска на работу. Так, врачам будут выплачивать 50 тысяч рублей, а среднему медицинскому персоналу — 30 тысяч рублей.

Только за август такой возможностью воспользовались 26 человек. Всего же за всё время действия программы — 400 женщин.

Ранее максимальной доплатой к основной зарплате врачей было 30 тысяч рублей, а среднего медперсонала — 20 тысяч рублей. Получать доплату медики будут вплоть до достижения их ребёнком трёхлетнего возраста.

Сколько готовы доплачивать белгородским медикам за досрочный выход из декрета?
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2025 году на выплаты медикам за досрочный выход из декрета направят 106,3 млн руб.Гладков: более 280 врачей и медсестёр получают выплаты за досрочный выход из декретаГладков поручил увеличить на 50% выплату врачам за досрочный выход из декрета
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Врачи#Денежные выплаты#Медики#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Доплата#Вячеслав Гладков#Декрет
Подпишитесь
Популярное