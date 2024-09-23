Группа ОМК вручила подарочные сертификаты более 1100 семьям своих сотрудников

Posted 23 сентября, 14:48
Published 23 сентября, 14:48
Modified 23 сентября, 15:12
Updated 23 сентября, 15:12
Программу запустили в целях поддержки социально уязвимых работников компании. К ним относятся многодетные семьи, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, а также родители-одиночки. По таким сертификатам до конца года на маркетплейсах можно приобрести разные детские товары, одежду, игрушки, учебные принадлежности и спортинвентарь.
Проект «Забота объединяет» реализуется уже третий год. За это время в него было вложено более двадцати пяти миллионов рублей. Однако куда весомее вклад в бюджет каждой семьи с учетом того, что жизнь стремительно дорожает.
Как отметила глава управления по социальному развитию группы ОМК Елена Скалкина, компания работает почти в сорока регионах. Общая численность сотрудников превышает тридцать восемь тысяч человек, а вместе с членами семьи это более ста тысяч человек. Для компании важно благополучие каждой семьи. В рамках программы оказывается поддержка прежде всего социально уязвимым работникам. За три года акции семьям сотрудников группы было выдано более 7,3 тысячи сертификатов. Судя по их отклику, можно сделать вывод, что они нуждаются в такой поддержке.
Наряду с акцией в группе ОМК реализуются и такие меры материальной помощи для сотрудников, как оплата комплексных обедов в столовых предприятий, выплаты в честь рождения или усыновления детей, предоставление путевок в санатории и лагеря для детей на льготных условиях. Для сотрудников также работают система ДМС и линия психологической поддержки.