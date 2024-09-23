Группа ОМК вручила подарочные сертификаты более 1100 семьям своих сотрудников

Как отметила глава управления по социальному развитию группы ОМК Елена Скалкина, компания работает почти в сорока регионах. Общая численность сотрудников превышает тридцать восемь тысяч человек, а вместе с членами семьи это более ста тысяч человек. Для компании важно благополучие каждой семьи. В рамках программы оказывается поддержка прежде всего социально уязвимым работникам. За три года акции семьям сотрудников группы было выдано более 7,3 тысячи сертификатов. Судя по их отклику, можно сделать вывод, что они нуждаются в такой поддержке.