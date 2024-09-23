Грибная лихорадка: учимся собирать и готовить грибы безопасно

Условно съедобные грибы перед кулинарной обработкой необходимо отварить, а отвар — слить. Речь идёт, например, о сморчках и сыроежках. Другие — млечники, волнушки, чернушки — нужно вымочить в холодной воде, часто её меняя. Так можно избавиться от токсинов. В противном случае человек, съевший такой гриб, получит отравление.