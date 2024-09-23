Грибная лихорадка: учимся собирать и готовить грибы безопасно

Posted 23 сентября, 16:05
Published 23 сентября, 16:05
Modified 23 сентября, 20:02
Updated 23 сентября, 20:02
К первым относятся плоды, которые можно употреблять в пищу без особой предварительной обработки, ограничившись варкой или жаркой. Это белый гриб, подберёзовик, подосиновик, маслёнок, шампиньон, опёнок настоящий, лисичка.
Условно съедобные грибы перед кулинарной обработкой необходимо отварить, а отвар — слить. Речь идёт, например, о сморчках и сыроежках. Другие — млечники, волнушки, чернушки — нужно вымочить в холодной воде, часто её меняя. Так можно избавиться от токсинов. В противном случае человек, съевший такой гриб, получит отравление.
Остальные грибы относятся к совсем не съедобным. Они неприятны по вкусу и запаху, что уж говорить о свойствах. Желчный гриб как раз из таких.
Если собрались по грибы, возьмите опытного грибника. Не рискуйте, собирайте только хорошо знакомые виды. Срезайте находки с целой ножкой. Не берите грибы, найденные неподалёку от тел мёртвых животных.
Не кладите в корзинку старые, переросшие грибы, растущие вдоль дорог и ж/д путей. Опасны плоды и в черте города.
Если решили грибы не собрать, а купить, то не приобретайте их у случайных прохожих или на стихийных местах торговли. Даже на организованных рынках и ярмарках для продажи грибов необходима экспертиза.
Покупая грибы магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку: они не должны быть загнившими или испорченными. Следите за целостностью упаковки.
Собрали или купили? Сразу переберите и отсортируйте грибы по видам, тщательно их осмотрите. Червивые, перезревшие, пластинчатые, дряблые или без ножек грибы вам не нужны.
Не пренебрегайте сроками хранения и правилами консервирования. Отваривать любые виды грибов стоит в хорошо подсоленной воде большого объёма, воду после отваривания необходимо слить, а грибы промыть в кипячёной воде.
Грибы тяжело перевариваются, поэтому есть их беременным и кормящим женщинам не рекомендуется. Маленьким детям они запрещены категорически. Если всё же отравление произошло, нужно немедленно обратиться к врачу.
Напомним, губернатор Гладков предлагал белгородцам ходить за грибами как можно дальше от границы, желательно не в Белгородской области. В 2023 году семейная пара подорвалась на мине. Они как раз пошли в лес за грибами.