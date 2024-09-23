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Posted 23 сентября, 16:05

Published 23 сентября, 16:05

Modified 23 сентября, 20:02

Updated 23 сентября, 20:02

Грибы могут быть как полезны, так и губительны

Грибная лихорадка: учимся собирать и готовить грибы безопасно

23 сентября 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
Грибы могут быть как полезны, так и губительны

В Роспотребнадзоре рассказали о правильном сборе и приготовлении грибов

Собираетесь приготовить блюдо с грибами или пойти на тихую охоту? Тогда подготовьтесь к походу правильно. Узнайте, на какие категории делятся грибы и как их правильно собрать, а затем и приготовить. Подробную инструкцию сделал белгородский Роспотребнадзор.

Съедобные, условно съедобные и ядовитые грибы

К первым относятся плоды, которые можно употреблять в пищу без особой предварительной обработки, ограничившись варкой или жаркой. Это белый гриб, подберёзовик, подосиновик, маслёнок, шампиньон, опёнок настоящий, лисичка.

Условно съедобные грибы перед кулинарной обработкой необходимо отварить, а отвар — слить. Речь идёт, например, о сморчках и сыроежках. Другие — млечники, волнушки, чернушки — нужно вымочить в холодной воде, часто её меняя. Так можно избавиться от токсинов. В противном случае человек, съевший такой гриб, получит отравление.

Остальные грибы относятся к совсем не съедобным. Они неприятны по вкусу и запаху, что уж говорить о свойствах. Желчный гриб как раз из таких.

Как собирать грибы правильно?

Если собрались по грибы, возьмите опытного грибника. Не рискуйте, собирайте только хорошо знакомые виды. Срезайте находки с целой ножкой. Не берите грибы, найденные неподалёку от тел мёртвых животных.

Не кладите в корзинку старые, переросшие грибы, растущие вдоль дорог и ж/д путей. Опасны плоды и в черте города.

Если решили грибы не собрать, а купить, то не приобретайте их у случайных прохожих или на стихийных местах торговли. Даже на организованных рынках и ярмарках для продажи грибов необходима экспертиза.

Покупая грибы магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку: они не должны быть загнившими или испорченными. Следите за целостностью упаковки.

А как готовить?

Собрали или купили? Сразу переберите и отсортируйте грибы по видам, тщательно их осмотрите. Червивые, перезревшие, пластинчатые, дряблые или без ножек грибы вам не нужны.

Не пренебрегайте сроками хранения и правилами консервирования. Отваривать любые виды грибов стоит в хорошо подсоленной воде большого объёма, воду после отваривания необходимо слить, а грибы промыть в кипячёной воде.

Грибы тяжело перевариваются, поэтому есть их беременным и кормящим женщинам не рекомендуется. Маленьким детям они запрещены категорически. Если всё же отравление произошло, нужно немедленно обратиться к врачу.

Напомним, губернатор Гладков предлагал белгородцам ходить за грибами как можно дальше от границы, желательно не в Белгородской области. В 2023 году семейная пара подорвалась на мине. Они как раз пошли в лес за грибами.

Грибная памяткаГрибная памятка
Грибная памятка. Фото: Роспотребнадзор по Белгородской области
Гладков ответил на вопрос любителей грибов: где в Белгородской области собирать можно
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