Белгородцев увозят по маршрутизации в больницы других районов. А как уехать обратно?

Posted 23 сентября, 10:47
Published 23 сентября, 10:47
Modified 23 сентября, 10:47
Updated 23 сентября, 10:47
Белгородка рассказала в социальных сетях, что её мужа на скорой помощи отвезли в медучреждение Корочи. Однако после всех необходимых медицинских процедур его отпустили самостоятельно добираться до дома в посёлок Северный. При этом у мужчины — онкология четвёртой степени.
Главный врач станции СМП региона Алексей Жиров отметил, что мужчину отправили в Корочанскую ЦРБ по установленной маршрутизации. Что же касается претензии насчёт обратной дороги, главврач ответил, что «транспортировка домой бригадами СМП не осуществляется».
С Жировым согласилась и главврач Корочанской ЦРБ, куда доставили мужчину, Елена Межевихина.
«Транспортировка пациентов домой не осуществляется сотрудниками ЦРБ», — объяснила Межевихина.
Ранее белгородцы неоднократно жаловались на маршрутизацию: жителей Белгорода не раз увозили в больницы других районов и горокругов. В некоторых случаях в ЦРБ не было нужных отделений. В прошлом году к таким мерам прибегали из-за нехватки терапевтических коек и операционных.
При этом жаловаться на маршрутизацию жители региона не прекращали на протяжении минимум четырёх месяцев.