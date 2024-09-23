Белгородцев увозят по маршрутизации в больницы других районов. А как уехать обратно?

Белгородка рассказала в социальных сетях, что её мужа на скорой помощи отвезли в медучреждение Корочи. Однако после всех необходимых медицинских процедур его отпустили самостоятельно добираться до дома в посёлок Северный. При этом у мужчины — онкология четвёртой степени.