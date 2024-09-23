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Posted 23 сентября, 10:47

Published 23 сентября, 10:47

Modified 23 сентября, 10:47

Updated 23 сентября, 10:47

Белгородка пожаловалась, что её мужа отвезли в больницу в другом районе, но не доставили обратно

Белгородцев увозят по маршрутизации в больницы других районов. А как уехать обратно?

23 сентября 2024, 10:47
Фото: 1MI
Белгородка пожаловалась, что её мужа отвезли в больницу в другом районе, но не доставили обратно

Белгородке объяснили, почему после лечения больного пациента не отвезли домой

Сюжет
Медицина
На случившееся пожаловалась местная жительница. Её мужа с онкологией отвезли в другой район, где оказали необходимую помощь, но отвозить обратно в свой район не стали. Почему так произошло, объяснили медики.

Белгородка рассказала в социальных сетях, что её мужа на скорой помощи отвезли в медучреждение Корочи. Однако после всех необходимых медицинских процедур его отпустили самостоятельно добираться до дома в посёлок Северный. При этом у мужчины — онкология четвёртой степени.

Главный врач станции СМП региона Алексей Жиров отметил, что мужчину отправили в Корочанскую ЦРБ по установленной маршрутизации. Что же касается претензии насчёт обратной дороги, главврач ответил, что «транспортировка домой бригадами СМП не осуществляется».

С Жировым согласилась и главврач Корочанской ЦРБ, куда доставили мужчину, Елена Межевихина.

«Транспортировка пациентов домой не осуществляется сотрудниками ЦРБ», — объяснила Межевихина.

Ранее белгородцы неоднократно жаловались на маршрутизацию: жителей Белгорода не раз увозили в больницы других районов и горокругов. В некоторых случаях в ЦРБ не было нужных отделений. В прошлом году к таким мерам прибегали из-за нехватки терапевтических коек и операционных.

При этом жаловаться на маршрутизацию жители региона не прекращали на протяжении минимум четырёх месяцев.

«Эксперимент неудачный»: белгородцы недовольны маршрутизацией пациентов в районы
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