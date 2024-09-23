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Posted 23 сентября 2024, 08:01

Published 23 сентября 2024, 08:01

Modified 23 сентября 2024, 08:01

Updated 23 сентября 2024, 08:01

Белгородская область в рейтинге показала лучший результат среди регионов ЦЧР

Белгородская область обошла регионы Черноземья по одному из показателей. О чём речь?

23 сентября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney. Белгородская область в рейтинге показала лучший результат среди регионов ЦЧР

Белгородская область заняла 29-е место по доле высокопроизводительных мест

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В последнее время в регионах России возросло количество высокопроизводительных рабочих мест. О том, как обстоят дела во всех субъектах, включая Белгородскую область, рассказало РИА «Новости».

Белгородская область заняла 29-е место в рейтинге по доле высокопроизводительных рабочих мест. За год их количество в приграничном регионе выросло на 1,5% — до 341 места на тысячу человек. При этом ведущей отраслью остаются обрабатывающие производства — их доля составляет 26%.

Соседние Воронежская и Курская области оказались в списке ниже Белгородской — на 35-м и 42-м местах соответственно. Если в Воронежской области количество рабочих мест составляет 327 на тысячу человек, то в Курске — 309. В то же время в этих регионах ведущей отраслью также остаются обрабатывающие производства.

Другие регионы Центрального Черноземья — Липецкая и Тамбовская области — заняли в рейтинге 41-е и 68-е места соответственно.

Больше всего высокопроизводительных мест на тысячу человек наблюдается в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах — их количество составляет 890 и 791 соответственно. Москва с Санкт-Петербургом ушли почти наполовину дальше: там на тысячу человек создано 460 и 478 рабочих мест.

Меньше всего высокопроизводительных мест зарегистрировали в Республике Ингушетия: там всего 80 мест на тысячу человек. Ведущая отрасль здесь — государственная служба.

Белгородская область уступила Воронежской в рейтинге по рынку труда
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Новости Белгорода#Рабочие места#Белгород#Обрабатывающее производство
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