Белгородская область обошла регионы Черноземья по одному из показателей. О чём речь?

Соседние Воронежская и Курская области оказались в списке ниже Белгородской — на 35-м и 42-м местах соответственно. Если в Воронежской области количество рабочих мест составляет 327 на тысячу человек, то в Курске — 309. В то же время в этих регионах ведущей отраслью также остаются обрабатывающие производства.