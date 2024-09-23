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Posted 23 сентября, 11:25

Published 23 сентября, 11:25

Modified 23 сентября, 11:27

Updated 23 сентября, 11:27

Белгородец чуть не убил дочь

Белгородец едва не убил собственную дочь из-за небольшой ссоры

23 сентября 2024, 11:25
Фото: 1MI
Белгородец чуть не убил дочь
Белгородец чуть не убил свою дочь из-за скандала. Он несколько раз нанёс потерпевшей удары ножом по груди. Подробности сообщили в региональном следкоме.

Следствие выяснило, что 19 сентября текущего года белгородец находился в одной из квартир МКД по улице 5 августа в Строителе вместе со своей дочерью. Между ними произошёл скандал, из-за чего отец нанёс несколько ударов ножом по груди дочери.

Из-за сопротивления и вовремя оказанной помощи она осталась жива. Её отца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В настоящее время следствие пытается выяснить все подробности произошедшего.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Покушение на убийство#Отец#Дочь#Белгород#Яковлевский горокруг
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