Белгородец едва не убил собственную дочь из-за небольшой ссоры

Posted 23 сентября, 11:25
Published 23 сентября, 11:25
Modified 23 сентября, 11:27
Updated 23 сентября, 11:27
Следствие выяснило, что 19 сентября текущего года белгородец находился в одной из квартир МКД по улице 5 августа в Строителе вместе со своей дочерью. Между ними произошёл скандал, из-за чего отец нанёс несколько ударов ножом по груди дочери.
Из-за сопротивления и вовремя оказанной помощи она осталась жива. Её отца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
В настоящее время следствие пытается выяснить все подробности произошедшего.