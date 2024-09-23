Aurea разработала устройство для зарядки смартфонов в полевых условиях

Posted 23 сентября, 08:52
Published 23 сентября, 08:52
Modified 23 сентября, 08:52
Updated 23 сентября, 08:52
Как сообщает newkhakasiya.online, турбина обладает защитой от воздействия атмосферы по стандарту IP54. При скорости ветра 45 километров в час турбина способна вырабатывать мощность 50 Вт. При таких условиях смартфон заряжается всего за 17 минут. Чтобы зарядить ноутбук, потребуется менее двух часов. В случае слабого ветра полная зарядка ноутбука может занять порядка 75 часов.
Турбина оснащена тремя усиленными композитными лопастями диаметром 60 сантиметров каждая. Для контроля уровня заряда разработано мобильное приложение и Bluetooth-соединение. Через порт USB-C с помощью турбины можно заряжать разные устройства — фотоаппараты, смартфоны, ноутбуки.
На краудфандинговой платформе уже принимаются предварительные заказы на турбину Shine 2.0. Предполагается, что поставки начнутся в мае следующего года.