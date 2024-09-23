Aurea разработала устройство для зарядки смартфонов в полевых условиях

Как сообщает newkhakasiya.online, турбина обладает защитой от воздействия атмосферы по стандарту IP54. При скорости ветра 45 километров в час турбина способна вырабатывать мощность 50 Вт. При таких условиях смартфон заряжается всего за 17 минут. Чтобы зарядить ноутбук, потребуется менее двух часов. В случае слабого ветра полная зарядка ноутбука может занять порядка 75 часов.