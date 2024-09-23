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Posted 23 сентября, 08:52

Published 23 сентября, 08:52

Modified 23 сентября, 08:52

Updated 23 сентября, 08:52

Aurea разработала устройство для зарядки смартфонов в полевых условиях

Aurea разработала устройство для зарядки смартфонов в полевых условиях

23 сентября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Портативная ветряная турбина Shine 2.0 позволяет заряжать смартфоны в полевых условиях. Устройство разработано компанией Aurea. Турбина компактна и легка — ее размеры сравнимы с объемом литровой бутылки. Весит она всего 1,36 килограмма.

Как сообщает newkhakasiya.online, турбина обладает защитой от воздействия атмосферы по стандарту IP54. При скорости ветра 45 километров в час турбина способна вырабатывать мощность 50 Вт. При таких условиях смартфон заряжается всего за 17 минут. Чтобы зарядить ноутбук, потребуется менее двух часов. В случае слабого ветра полная зарядка ноутбука может занять порядка 75 часов.

Турбина оснащена тремя усиленными композитными лопастями диаметром 60 сантиметров каждая. Для контроля уровня заряда разработано мобильное приложение и Bluetooth-соединение. Через порт USB-C с помощью турбины можно заряжать разные устройства — фотоаппараты, смартфоны, ноутбуки.

На краудфандинговой платформе уже принимаются предварительные заказы на турбину Shine 2.0. Предполагается, что поставки начнутся в мае следующего года.

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