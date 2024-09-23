Акционерное общество «Универмаг „Белгород“» перестало быть акционерным

Posted 23 сентября, 13:55
Published 23 сентября, 13:55
Modified 23 сентября, 13:57
Updated 23 сентября, 13:57
Акционерное общество (АО) «Универмаг „Белгород“» ликвидировали в мае 2024 года. Юридическое лицо реорганизовали в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Генеральный директор компании — Любовь Коломацкая, а бенефициар — Ирина Клет.
До реорганизации с 2002 года генеральным директором тоже была Клет.
По итогам 2023 года «Универмаг „Белгород“» принёс своим владельцам почти 38,5 млн рублей чистой прибыли. Выручка составила 109 млн рублей.