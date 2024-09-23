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Posted 23 сентября, 13:55

Published 23 сентября, 13:55

Modified 23 сентября, 13:57

Updated 23 сентября, 13:57

Акционерное общество «Универмаг „Белгород“» перестало быть акционерным

Акционерное общество «Универмаг „Белгород“» перестало быть акционерным

23 сентября 2024, 13:55
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Юридическое лицо торгового центра на Попова в Белгороде прошло реорганизацию. АО «Универмаг „Белгород“» было ликвидировано 27 мая 2024 года.

Акционерное общество (АО) «Универмаг „Белгород“» ликвидировали в мае 2024 года. Юридическое лицо реорганизовали в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Генеральный директор компании — Любовь Коломацкая, а бенефициар — Ирина Клет.

До реорганизации с 2002 года генеральным директором тоже была Клет.

По итогам 2023 года «Универмаг „Белгород“» принёс своим владельцам почти 38,5 млн рублей чистой прибыли. Выручка составила 109 млн рублей.

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