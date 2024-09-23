Акционерное общество «Универмаг „Белгород“» перестало быть акционерным

Акционерное общество (АО) «Универмаг „Белгород“» ликвидировали в мае 2024 года. Юридическое лицо реорганизовали в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Генеральный директор компании — Любовь Коломацкая, а бенефициар — Ирина Клет.