После ЖКХ — в недвижимость: бывший глава водоканала в Белгороде зарегистрировал ИП

Posted 22 сентября, 14:04
Published 22 сентября, 14:04
Modified 22 сентября, 15:27
Updated 22 сентября, 15:27
Александр Николаев зарегистрировал ИП в Ставропольском крае. Как пишет издание, теперь бывший гендиректор Белоблводоканала займётся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Николаев ранее возглавлял водоканал в Ставрополе, затем был начальником департамента ЖКХ Ярославской области. С января 2022 по ноябрь 2023 года работал в Белгородской области — был гендиректором Белоблводоканала. Сообщалось, что должность он оставил по собственному желанию. Сейчас обязанности гендиректора Белоблводоканала исполняет Андрей Колесников.
Николаев — не первый из числа бывших руководителей в Белгородской области, решивших заняться недвижимостью. Ранее такое же решение принял бывший глава министерства экономического развития и промышленности Белгородской области и экс-директор «Корпорации „Развитие“» Евгений Хромов. Вопросами недвижимости он занимался в Санкт-Петербурге.