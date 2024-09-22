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Posted 22 сентября, 14:04

Published 22 сентября, 14:04

Modified 22 сентября, 15:27

Updated 22 сентября, 15:27

Александр Николаев зарегистрировал ИП в Ставропольском крае

После ЖКХ — в недвижимость: бывший глава водоканала в Белгороде зарегистрировал ИП

22 сентября 2024, 14:04
Фото: пресс-служба Белоблводоканала
Александр Николаев зарегистрировал ИП в Ставропольском крае

Экс-гендиректор Белоблводоканала зарегистрировал ИП в Ставропольском крае

Сюжет
ЖКХ
Александр Николаев работал в Белгородской области с 2022 по ноябрь 2023 года. Теперь он займётся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, обратил внимание «Фонарь».

Александр Николаев зарегистрировал ИП в Ставропольском крае. Как пишет издание, теперь бывший гендиректор Белоблводоканала займётся арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Николаев ранее возглавлял водоканал в Ставрополе, затем был начальником департамента ЖКХ Ярославской области. С января 2022 по ноябрь 2023 года работал в Белгородской области — был гендиректором Белоблводоканала. Сообщалось, что должность он оставил по собственному желанию. Сейчас обязанности гендиректора Белоблводоканала исполняет Андрей Колесников.

Николаев — не первый из числа бывших руководителей в Белгородской области, решивших заняться недвижимостью. Ранее такое же решение принял бывший глава министерства экономического развития и промышленности Белгородской области и экс-директор «Корпорации „Развитие“» Евгений Хромов. Вопросами недвижимости он занимался в Санкт-Петербурге.

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