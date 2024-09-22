После ЖКХ — в недвижимость: бывший глава водоканала в Белгороде зарегистрировал ИП

Николаев ранее возглавлял водоканал в Ставрополе, затем был начальником департамента ЖКХ Ярославской области. С января 2022 по ноябрь 2023 года работал в Белгородской области — был гендиректором Белоблводоканала. Сообщалось, что должность он оставил по собственному желанию. Сейчас обязанности гендиректора Белоблводоканала исполняет Андрей Колесников.