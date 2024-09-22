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Posted 22 сентября, 09:50

Published 22 сентября, 09:50

Modified 22 сентября, 09:52

Updated 22 сентября, 09:52

Последствия атаки на Шебекинский горокруг Белгородской области 21 сентября

Названа причина громких звуков под Белгородом

22 сентября 2024, 09:50
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки на Шебекинский горокруг Белгородской области 21 сентября

ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки 145 боеприпасов и 34 беспилотника

Сюжет
Пожар
Под удар попали девять районов, последствий на земле нет только в одном из них. Ранен мирный житель, повреждены дома, машины, промышленное предприятие, сообщили в оперштабе.

В Белгородской области атакам ВСУ 21 сентября подверглись девять районов. Всего по региону за сутки выпущено 145 боеприпасов и 34 беспилотника, 11 из которых удалось сбить. Последствий на земле нет только в Прохоровском районе: там уничтожили беспилотник.

Мирный житель ранен после атаки дрона в Белгородском районе. Он был за рулём трактора во время работ в поле. Происшествие случилось в Октябрьском. Пострадавший получил осколочные ранения, он остаётся в областной больнице.

Громко накануне было и в Яковлевском горокруге. Причиной стала атака беспилотника. В результате в Томаровке повреждён фасад объекта на территории промышленного предприятия.

Два многоквартирных и два частных дома, коммерческое предприятие и автомобиль повреждены в результате атак в Шебекинском горокруге. В Новой Таволжанке сгорела хозпостройка, горели сухая трава и битум — очаги уже ликвидировали.

В Белгородском районе разрушения из-за атак ВСУ за сутки выявили в трёх частных домах, также повреждено легковое авто. В Борисовском районе разрушены две надворные постройки во дворе дома.

Линии электроснабжения повреждены после ударов в Валуйском горокруге, Краснояружском и Волоконовском районах. В последнем из перечисленных, а также в Грайворонском горокруге под удар попали и инфраструктурные объекты связи.

Сегодня, 22 сентября, атакам подверглись Белгородский район и Шебекинский горокруг. Ранен один человек, есть разрушения на территории предприятия, два села временно остаются без света.

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