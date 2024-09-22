Названа причина громких звуков под Белгородом

В Белгородской области атакам ВСУ 21 сентября подверглись девять районов. Всего по региону за сутки выпущено 145 боеприпасов и 34 беспилотника, 11 из которых удалось сбить. Последствий на земле нет только в Прохоровском районе: там уничтожили беспилотник.