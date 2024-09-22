Что будет с «Виртуальной школой» после жалоб белгородских учителей и родителей?

Posted 22 сентября, 11:02
Published 22 сентября, 11:02
Modified 22 сентября, 11:02
Updated 22 сентября, 11:02
Белгородцы недовольны «Виртуальной школой». Жалобы на не удобную в работе систему поступают с начала учебного года. Некоторые белгородцы даже пригрозили подачей заявления в прокуратуру.
«Сегодня открыла — всё тот же ужас. Родители и дети звонят, извините, ладу дать не могут. Собственно, как и учителя. Вы обещали решить вопрос. Почему новый учебный год начинается с неприятностей для всех участников образовательного процесса?» — интересуется белгородка.
Министр образования Андрей Милёхин ответил, что был проведён опрос по теме использования «Виртуальной школы». Белгородцам готовы предоставить право выбора.
Принято решение о предоставлении возможности выбора версии для работы в системе «Виртуальная школа». Получить консультацию по вопросам использования функционала вы можете по телефону горячей линии 8 920 207 90 62 (в рабочее время).
Андрей Милёхин, замгубернатора — министр образования Белгородской области
В то же время другая белгородка пожаловалась, что в «Виртуальную школу» у неё вообще не получилось зайти. В подтверждение к обращению в Сети она прикрепила скриншот.
Министр цифрового развития региона Сергей Четвериков в ответ заявил, что проблем в технической части работы «Виртуальной школы» нет. Однако в некоторых случаях неполадки могут возникнуть «из-за некорректного заполнения данных школой», сообщил чиновник.
Ранее белгородцы просили предоставить им пособие о том, как пользоваться «Виртуальной школой». В минобре пообещали, что инструкции перешлют в учебные учреждения.
Вопросы у белгородцев возникли и к «Электронному дневнику». Как отметила одна из жительниц региона, «банки не запрашивают столько личной информации при выдаче кредитов», сколько просят при входе в систему.