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Posted 22 сентября, 11:02

Published 22 сентября, 11:02

Modified 22 сентября, 11:02

Updated 22 сентября, 11:02

Белгородцы продолжаются жаловаться на неудобную «Виртуальную школу»

Что будет с «Виртуальной школой» после жалоб белгородских учителей и родителей?

22 сентября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы продолжаются жаловаться на неудобную «Виртуальную школу»

В минобре ответили на претензии белгородцев по поводу «Виртуальной школы»

Сюжет
Образование
Белгородцы с начала учебного года неоднократно жаловались на систему «Виртуальная школа». Причём недовольства выражали и родители учеников, и сами педагоги. Учителя даже пригрозили подачей заявления в прокуратуру. Что будет с «Виртуальной школой», ответил министр образования региона Андрей Милёхин.

Белгородцы недовольны «Виртуальной школой». Жалобы на не удобную в работе систему поступают с начала учебного года. Некоторые белгородцы даже пригрозили подачей заявления в прокуратуру.

«Сегодня открыла — всё тот же ужас. Родители и дети звонят, извините, ладу дать не могут. Собственно, как и учителя. Вы обещали решить вопрос. Почему новый учебный год начинается с неприятностей для всех участников образовательного процесса?» — интересуется белгородка.

Министр образования Андрей Милёхин ответил, что был проведён опрос по теме использования «Виртуальной школы». Белгородцам готовы предоставить право выбора.

Принято решение о предоставлении возможности выбора версии для работы в системе «Виртуальная школа». Получить консультацию по вопросам использования функционала вы можете по телефону горячей линии 8 920 207 90 62 (в рабочее время).
Андрей Милёхин, замгубернатора — министр образования Белгородской области

В то же время другая белгородка пожаловалась, что в «Виртуальную школу» у неё вообще не получилось зайти. В подтверждение к обращению в Сети она прикрепила скриншот.

Министр цифрового развития региона Сергей Четвериков в ответ заявил, что проблем в технической части работы «Виртуальной школы» нет. Однако в некоторых случаях неполадки могут возникнуть «из-за некорректного заполнения данных школой», сообщил чиновник.

Ранее белгородцы просили предоставить им пособие о том, как пользоваться «Виртуальной школой». В минобре пообещали, что инструкции перешлют в учебные учреждения.

Вопросы у белгородцев возникли и к «Электронному дневнику». Как отметила одна из жительниц региона, «банки не запрашивают столько личной информации при выдаче кредитов», сколько просят при входе в систему.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Образование#Виртуальная школа#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Андрей Милёхин#Министерство образования#Сергей Четвериков
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