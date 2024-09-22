Что будет с «Виртуальной школой» после жалоб белгородских учителей и родителей?

«Сегодня открыла — всё тот же ужас. Родители и дети звонят, извините, ладу дать не могут. Собственно, как и учителя. Вы обещали решить вопрос. Почему новый учебный год начинается с неприятностей для всех участников образовательного процесса?» — интересуется белгородка.