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Posted 22 сентября, 08:40

Published 22 сентября, 08:40

Modified 22 сентября, 08:42

Updated 22 сентября, 08:42

Беспилотники вновь атаковали Белгородскую область

Белгородскую область атаковали БПЛА: что известно о последствиях?

22 сентября 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники вновь атаковали Белгородскую область

ВСУ атаковали дронами Шебекинский горокруг в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
В столице муниципалитета под удар попало производственное предприятие. Кроме того, два села в горокруге временно остаются без света.

Город Шебекино вновь подвергся атаке дронов. ВСУ ударили по городу двумя беспилотниками, есть разрушения.

Их выявили на территории одного из предприятий. Повреждены остекление и несущая стена в складском помещении.

Кроме того, без света временно остаются Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском горокруге. Причина — повреждения на линии электроснабжения. Решать проблему начнут после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что накануне около 20 тыс. жителей Шебекино остались без света из-за аварии. Однако электричество горожанам вернули уже к вечеру субботы.

Да будет свет: электроснабжение в Шебекинском округе полностью восстановили
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