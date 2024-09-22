Белгородскую область атаковали БПЛА: что известно о последствиях?

Posted 22 сентября, 08:40
Published 22 сентября, 08:40
Modified 22 сентября, 08:42
Updated 22 сентября, 08:42
Город Шебекино вновь подвергся атаке дронов. ВСУ ударили по городу двумя беспилотниками, есть разрушения.
Их выявили на территории одного из предприятий. Повреждены остекление и несущая стена в складском помещении.
Кроме того, без света временно остаются Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском горокруге. Причина — повреждения на линии электроснабжения. Решать проблему начнут после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что накануне около 20 тыс. жителей Шебекино остались без света из-за аварии. Однако электричество горожанам вернули уже к вечеру субботы.