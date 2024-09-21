В центре Белгорода произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Posted 21 сентября, 13:05
Published 21 сентября, 13:05
Modified 21 сентября, 13:07
Updated 21 сентября, 13:07
В областном центре на пересечении ул. Попова и Белгородский проспект в Белгороде легковая машина столкнулась с автомобилем скорой помощи. Подробности пока неизвестны. Фото в редакцию прислали читатели Бел.Ру.
Напомним, 19 сентября в Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.
В Старом Осколе водитель ZAZ Chance, 32-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail, за рулём которого находился 38-летний водитель. В результате аварии пострадали оба водителя и 42-летняя пассажирка Nissan.
В Белгороде 55-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту №102Г, резко затормозил в районе улицы Красноармейской, в результате чего 41-летняя пассажирка упала и нуждалась в медицинской помощи. Водитель покинул место происшествия.