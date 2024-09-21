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Posted 21 сентября, 13:05

Published 21 сентября, 13:05

Modified 21 сентября, 13:07

Updated 21 сентября, 13:07

В центре Белгорода произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В центре Белгорода произошло ДТП с участием машины скорой помощи

21 сентября 2024, 13:05
Фото: bel.ru
Сюжет
ДТП
Информации о пострадавших нет. Подробности пока неизвестны. Фото прислали читатели Бел.Ру.

В областном центре на пересечении ул. Попова и Белгородский проспект в Белгороде легковая машина столкнулась с автомобилем скорой помощи. Подробности пока неизвестны. Фото в редакцию прислали читатели Бел.Ру.

Фото: bel.ru

Напомним, 19 сентября в Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

В Старом Осколе водитель ZAZ Chance, 32-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail, за рулём которого находился 38-летний водитель. В результате аварии пострадали оба водителя и 42-летняя пассажирка Nissan.

В Белгороде 55-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту №102Г, резко затормозил в районе улицы Красноармейской, в результате чего 41-летняя пассажирка упала и нуждалась в медицинской помощи. Водитель покинул место происшествия.

Водитель автобуса в Белгороде «уронил» пассажирку, после чего оставил место ДТП
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#Кристина Семенчук#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Скорая помощь#Новости Белгорода#Белгород
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