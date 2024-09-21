В чем разница между обручальным кольцом и обычным?

Но любой каталог обручальных колец из золота всегда включает изделия с традиционным дизайном: абсолютно гладкие, без вставок или декора. Этот момент имеет символическое значение — означает ровную и плавную совместную жизнь без шероховатостей. Более того, некоторые верят, что кольца мужа и жены должны быть полностью одинаковыми, отличаться могут только размером.