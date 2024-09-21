Старооскольский лев Тигран переехал в Калининградский зоопарк

Posted 21 сентября, 18:39
Published 21 сентября, 18:39
Modified 21 сентября, 18:41
Updated 21 сентября, 18:41
Лев по кличке Тигран переезжает из зоопарка в Старом Осколе в Калининград. Об этом стало известно в начале августа 2024 года. В новом месте его ждёт просторный вольер и подруга — львица Лея.
Тигран прошёл непростой путь: когда он был маленьким, его забрали у уличных фотографов. После этого он жил в частном парке шесть лет, пока у парка не начались проблемы с документами. Тогда льва временно перевезли в Старый Оскол.
Теперь для Тиграна нашли новый дом — Калининградский зоопарк. Там живёт только одна львица, поэтому появление самца стало радостным событием. Сотрудники зоопарка несколько месяцев готовили для льва комфортный вольер, и вот теперь он едет в своё новое жилище.