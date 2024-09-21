bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 18:39

Published 21 сентября, 18:39

Modified 21 сентября, 18:41

Updated 21 сентября, 18:41

Лев Тигран

Старооскольский лев Тигран переехал в Калининградский зоопарк

21 сентября 2024, 18:39
Фото: группа Староосколького зоопарка в ВК
Лев Тигран

Лев Тигран уехал из зоопарка Старого Оскола

Сюжет
Зоопарк
Лев Тигран переезжает из зоопарка Старого Оскола в Калининград. Это радостное событие для всех сотрудников зоопарка: появление самца станет долгожданным событием в жизни львицы Леи. Долгое время Тигран жил в непростых условиях, сообщили в Старооскольском зоопарке.

Лев по кличке Тигран переезжает из зоопарка в Старом Осколе в Калининград. Об этом стало известно в начале августа 2024 года. В новом месте его ждёт просторный вольер и подруга — львица Лея.

Тигран прошёл непростой путь: когда он был маленьким, его забрали у уличных фотографов. После этого он жил в частном парке шесть лет, пока у парка не начались проблемы с документами. Тогда льва временно перевезли в Старый Оскол.

Теперь для Тиграна нашли новый дом — Калининградский зоопарк. Там живёт только одна львица, поэтому появление самца стало радостным событием. Сотрудники зоопарка несколько месяцев готовили для льва комфортный вольер, и вот теперь он едет в своё новое жилище.

Бронзовый памятник умершему льву Бонапарту появился в Белгородском зоопарке
Узнать подробнее
Читайте также:
Маленький муфлон — новое чудо Белгородского зоопарка: видеоКрасавица Личи поменяла Ялту на Белгород: в зоопарке рассказали о новом обитателеВ белгородском зоопарке показали место, где был ранен лебедь, погибший от атаки ВСУ
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Зоопарк#Старооскольский зоопарк#Калининград#Лев#Тигран
Подпишитесь
Популярное