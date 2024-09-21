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Posted 21 сентября, 14:18

Published 21 сентября, 14:18

Modified 21 сентября, 14:20

Updated 21 сентября, 14:20

Стало известно, когда в Белгороде отремонтируют путепровод на Михайловском шоссе

Стало известно, когда в Белгороде отремонтируют путепровод на Михайловском шоссе

21 сентября 2024, 14:18
Фото: Соцсети Валентина Демидова
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Новости Белгорода
Сроки озвучил мэр областного центра Валентин Демидов. Он также рассказал, что в этом году отремонтируют пешеходные мосты на Ватутина к памятнику Князю Владимиру и у рынка «Салют» мост со смайлами.

По данным градоначальника, путепровод на Михайловском шоссе капитально отремонтируют в 2025 году. В настоящее время конструкции обследовали эксперты. Разрабатывается проектно-сметная документация.

Заменить нужно асфальтобетонные плиты, на которых установлены перила и опоры наружного освещения. Пока по рекомендации экспертов коммунальщики усилили ограждения. Движение пешеходов по мосту перекрыли.

Поручил усилить контроль за состоянием дорожного полотна. Оно сильно изношено, поэтому до капитального важно оперативно выполнять аварийный ямочный ремонт.
Валентин Демидов

Мэр добавил, что в 2022–2023 годах в городе впервые отремонтировали путепровод по улице Студенческой, верховой и низовой мосты на улице Волчанской. А в этом году ремонтные работы проходят на пешеходных мостах на Ватутина к памятнику Князю Владимиру и у рынка «Салют» мост со смайлами.

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