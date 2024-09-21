Стало известно, когда в Белгороде отремонтируют путепровод на Михайловском шоссе

Мэр добавил, что в 2022–2023 годах в городе впервые отремонтировали путепровод по улице Студенческой, верховой и низовой мосты на улице Волчанской. А в этом году ремонтные работы проходят на пешеходных мостах на Ватутина к памятнику Князю Владимиру и у рынка «Салют» мост со смайлами.