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Posted 21 сентября, 15:11

Published 21 сентября, 15:11

Modified 21 сентября, 15:13

Updated 21 сентября, 15:13

Беспилотник атаковал село Тишанка

Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА

21 сентября 2024, 15:11
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник атаковал село Тишанка

Украинский беспилотник повредил линию электропередачи в Волоконовском районе

Сюжет
Авария
Очередная атака беспилотника на Белгородскую область. В селе Тишанка Волоконовского района произошло ЧП на линии электропередачи. Без света остались жители двух сёл и четырёх хуторов.

Белгородская область снова атакована ВСУ. На этот раз украинский беспилотник повредил линию электропередачи в селе Тишанка Волоконовского района. Среди мирных жителей никто не пострадал, но без света на данный момент остаются сразу шесть населённых пунктов.

Электричества нет в Тишанке, селе Новое, а также хуторах Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

Сейчас аварийные бригады не могут устранить последствия атаки. Специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

Также в ведомстве сообщили о сбитии БПЛА над Белгородской областью. Это произошло около 16:40 по московскому времени.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Авария#Беспилотник#Волоконовский район#Электропередача#Атака
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