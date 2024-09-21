Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА

Posted 21 сентября, 15:11
Published 21 сентября, 15:11
Modified 21 сентября, 15:13
Updated 21 сентября, 15:13
Белгородская область снова атакована ВСУ. На этот раз украинский беспилотник повредил линию электропередачи в селе Тишанка Волоконовского района. Среди мирных жителей никто не пострадал, но без света на данный момент остаются сразу шесть населённых пунктов.
Электричества нет в Тишанке, селе Новое, а также хуторах Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.
Сейчас аварийные бригады не могут устранить последствия атаки. Специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
Также в ведомстве сообщили о сбитии БПЛА над Белгородской областью. Это произошло около 16:40 по московскому времени.